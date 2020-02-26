Бассейн, круглые классы и шесть лабораторий: что будет находиться в пристройке к лицею № 130 в Академгородке

26 Февр. 2020 2020-02-26T21:59:48+03:00

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В Академгородке полным ходом идет строительство пристройки к лицею № 130 имени Лаврентьева. В здании, которое возводится по авторскому проекту, разместятся не только учебные кабинеты для младших классов, но и бассейн, аудитории для конференций, большой актовый зал, а также шесть лабораторий разного типа, в которых смогут работать старшеклассники.

Проконтролировать работу на место строительства приехали министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, директор компании-застройщика РСУ-5 Михаил Голубев и директор лицея Сергей Сопочкин.

Формат у учебного здания нестандартный: многие кабинеты и коридоры имеют округлую форму. И этому есть простое и логичное объяснение: предполагается, что большую часть здешних учеников будут составлять младшеклассники, которые, как известно, любят побегать на переменах. В таких коридорах детям будет делать это намного безопаснее.

Планируется, что обучаться здесь будут 525 школьников. А обошелся новый корпус в 750 миллионов рублей. По словам Сергея Федорчука, возведение столь масштабного объекта — важный момент не только для самого лицея, но и для всего Новосибирского научного центра в целом.

По словам директора лицея № 130 Сергея Сопочкина, отдельное значение придается лабораториям, которые будут располагаться на четвертом этаже. Фото: Марина Мезина\ "Навигатор"

— По факту это пристройка, но по сути — отдельное здание, которое решает очень нужную задачу: создает новые учебные места для ребят, — цитирует министра издание «Навигатор». — Это часть проекта «Академгородок 2.0». С одной стороны, мы увеличиваем количество мест, чтобы дети могли учиться в одну смену, с другой — создаем современные условия для образования.

По словам директора лицея № 130 Сергея Сопочкина, отдельное значение придается лабораториям, которые будут располагаться на четвертом этаже здания. Предназначаются они для старшеклассников: в первую смену ребята смогут выполнять здесь лабораторные работы, а во вторую — заниматься настоящими исследованиями. Предполагается, что лабораторий будет шесть, по направлениям химии, физики, информатики, биологии, робототехники и гуманитарных исследований. Однако недавно руководству лицея предложили создать еще одну — для математического моделирования. Оборудование для них уже приобретено, оснащать им классы планируют начать с 15 марта. В качестве преподавателей здесь будут выступать ученые из ведущих институтов Сибирского отделения РАН.

Закончить строительство должны к 31 декабря 2020 года, однако и строители, и руководство надеются, что сдать объект удастся раньше: к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU