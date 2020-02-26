2020-02-26T21:00:47+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 26 февраля

Автомобилистов просят не оставлять свои машины на ночь вдоль дорог и на придомовых территориях указанных улиц
Алена КУЛЕШОВА
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Рассказываем, какие улицы города почистят от снега в ночь с 26 на 27 февраля.Рассказываем, какие улицы города почистят от снега в ночь с 26 на 27 февраля.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирск продолжают избавлять от сугробов на дорогах и тротуарах. Рассказываем, какие улицы города почистят от снега в ночь с 26 на 27 февраля.

— Сегодня, 27 февраля, в ночную смену снег вывезут с таких улиц, как Героев Революции (от ул. Тельмана до ул. Баумана); Пермская; Ильича; Серебрениковская (от ул. Депутатской до Октябрьской магистрали); Нарымская (от площади Кондратюка до площади Трубникова); Донского (от ул. Жуковского до ул. Дачной); Лазурная; Большевистская (от площади Инженера Будагова до ул. Добролюбова); Немировича-Данченко; Октябрьская магистраль (от ул. Каменской до ул. Сакко и Ванцетти), а также с парковок на ул. Северная и с дамбы ул. Сухой Лог, — сообщает управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

Автомобилистов просят не оставлять свои машины на ночь вдоль дорог и на придомовых территориях указанных улиц. Они могут помешать работе спецтехники.

Все вопросы, касающиеся качества уборки дорог и тротуаров можно решить, обратившись в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 26 февраля
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