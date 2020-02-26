В Минобразования прокомментировали скандал со школьницей, у которой заподозрили коронавирус
Министерство образования Новосибирской области отреагировало на скандал со школьницей, которую выгнали с уроков из-за подозрения на коронавирус. Напомним, девочка вернулась после отдыха в Китае с насморком. Мама школьницы уверяла: родители других учеников подняли панику, и семиклассницу отстранили от занятий. Но потом девочка принесла справку, что никакого вируса у нее нет.
Вот как прокомментировали эту историю в Министерстве образования Новосибирской области:
- 30.01.2020 обучающаяся отпросилась у классного руководителя с уроков, жаловалась на головную боль и насморк. В этой связи классный руководитель рекомендовал бабушке ребенка, которая на тот момент присматривала за ней, обратиться к врачу и приступить к занятиям после выздоровления, - пояснили КП-Новосибирск в ведомстве. - Факты недопущения обучающейся к учебным занятиям из-за возможного коронавируса не подтвердились.
Также в ведомстве заверили, что никакого негатива со стороны учителей и школьников к семикласснице нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU