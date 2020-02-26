2020-02-26T20:43:48+03:00
Общество

В Минобразования прокомментировали скандал со школьницей, у которой заподозрили коронавирус

Чиновники уверяют: учителя, которые отправили девочку с занятий домой, были правы
Татьяна СОЛОВОВА
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Девочка сейчас ходит на занятия. Фото: личный архив.Девочка сейчас ходит на занятия. Фото: личный архив.
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Министерство образования Новосибирской области отреагировало на скандал со школьницей, которую выгнали с уроков из-за подозрения на коронавирус. Напомним, девочка вернулась после отдыха в Китае с насморком. Мама школьницы уверяла: родители других учеников подняли панику, и семиклассницу отстранили от занятий. Но потом девочка принесла справку, что никакого вируса у нее нет.

Вот как прокомментировали эту историю в Министерстве образования Новосибирской области:

- 30.01.2020 обучающаяся отпросилась у классного руководителя с уроков, жаловалась на головную боль и насморк. В этой связи классный руководитель рекомендовал бабушке ребенка, которая на тот момент присматривала за ней, обратиться к врачу и приступить к занятиям после выздоровления, - пояснили КП-Новосибирск в ведомстве. - Факты недопущения обучающейся к учебным занятиям из-за возможного коронавируса не подтвердились.

Также в ведомстве заверили, что никакого негатива со стороны учителей и школьников к семикласснице нет.

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Панику подняли взрослые в родительском чате: школьнице разрешили вернуться только после того, как она прошла врачей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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