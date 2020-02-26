2020-02-26T19:25:59+03:00
Общество

В Новосибирске 34 дома остались без горячей воды до утра

Аварийное отключение горячего водоснабжения произошло в Кировском районе
Алена КУЛЕШОВА
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Сегодня, 26 февраля, жители Кировского района в Новосибирске остались без горячей воды. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/portalСегодня, 26 февраля, жители Кировского района в Новосибирске остались без горячей воды. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/portal
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Сегодня, 26 февраля, жители Кировского района в Новосибирске остались без горячей воды. Исходя из данных муниципального портала «Мой Новосибирск», причиной отключения стала аварийная утечка на одном из улиц.

В настоящее время горячее водоснабжение отсутствует в домах на улицах Бебеля, Бурденко, Горбаня, 2-ой Бурденко, 2-ой Ольховской. В общей сложности, горячей воды нет в 34 дома. По предварительным данным портала, вернуть горячее водоснабжение планируют завтра, 27 февраля, в районе 11:00.

Напомним, в начале февраля в Новосибирске из-за аварии уже отключали горячее водоснабжение в Дзержинском районе. Тогда без отопления и воды остались 40 домов. Аварию, произошедшую на местном участке теплотрассы, бригада специалистов устранила буквально за ночь.

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Причиной этому стала авария на теплотрассе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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