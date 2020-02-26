2020-02-26T18:40:29+03:00
Звезды

В долгах и разводе: на Прилучного охотятся не только невесты, но и приставы

Звезда «Мажора» до сих пор не расплатился по своим долгам
Татьяна СОЛОВОВА
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Павел Прилучный числится в должниках.Павел Прилучный числится в должниках.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Павел Прилучный только объявил о разводе со своей женой Агатой Муцениеце, как вновь оказался в центре скандала. Оказалось, что звезда «Мажора» до сих пор должен судебным приставам.

Напомним, еще в январе стало известно, что артист вовремя не заплатил налоги: сумма набежала приличная - 150 тысяч рублей. С этим долгом Павел рассчитался, но приставы стали еще требовать с него деньги: 5 тысяч рублей за неправильную парковку в Москве. Заплатить все Прилучный должен был до 15 февраля, но, видимо, семейные неурядицы вышли на первый план, и актер по-прежнему числится в должниках.

- Задолженность 5000 рублей не погашена, - подтвердили корреспондентам КП-Новосибирск в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Так что сейчас за завидным холостяком Прилучным охотятся не только невесты, но и судебные приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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