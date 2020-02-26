В долгах и разводе: на Прилучного охотятся не только невесты, но и приставы
Павел Прилучный только объявил о разводе со своей женой Агатой Муцениеце, как вновь оказался в центре скандала. Оказалось, что звезда «Мажора» до сих пор должен судебным приставам.
Напомним, еще в январе стало известно, что артист вовремя не заплатил налоги: сумма набежала приличная - 150 тысяч рублей. С этим долгом Павел рассчитался, но приставы стали еще требовать с него деньги: 5 тысяч рублей за неправильную парковку в Москве. Заплатить все Прилучный должен был до 15 февраля, но, видимо, семейные неурядицы вышли на первый план, и актер по-прежнему числится в должниках.
- Задолженность 5000 рублей не погашена, - подтвердили корреспондентам КП-Новосибирск в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.
Так что сейчас за завидным холостяком Прилучным охотятся не только невесты, но и судебные приставы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным охотятся судебные приставы
Популярный актер из Новосибирска задолжал крупную сумму по налогам: он должен выплатить 150 тысяч рублей (подробнее).
«Это бардак!»: жена Павла Прилучного отреагировала на его долги и розыск приставами
Жена звезды сериала «Мажор» уверена, что он просто не уследил за тем, что он в приципе что-то должен (подробнее).
Жених Бузовой в Новый год рассчитался по всем долгам
Давид Манукян вылетел в Таиланд законно — приставы открыли ему границы (подробнее).
Сбежал от долгов к Бузовой: за топовым блогером Давой охотятся судебные приставы
Давид Манукян только с виду мальчик-мажор. За роскошной картинкой скрываются судебные тяжбы и долги (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU