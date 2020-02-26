«Скорая здесь не проедет»: сибиряки жалуются на дороги, заваленные снегом
Сибиряки жалуются на то, что не могут пройти по улицам из-за огромных сугробов. По словам жителей домов на улице 40 лет октября в Октябрьском районе, по этим дорогам не могут пройти пожилые люди и мамы с колясками.
— Людям здесь пройти сложно, а машины вообще проехать не могут. Боюсь представить, что будет, если кому-нибудь из жителей потребуется скорая или, не дай бог, случится пожар. Молчу уже о том, что мы банально не можем вызвать ассенизатор, — рассказала КП-Новосибирск жительница Октябрьского района Лилия Исаева. — Сегодня вот с крыши соседнего склада скидывали снег и сосульки. А с дороги все это так и не убрали! И ходи как хочешь.
По словам сибирячки, она обращалась в администрацию Октябрьского района, ТСЖ и в единую диспетчерскую службу, однако результата это не принесло.
— К нам в конце февраля прислали трактор. Но он особой пользы не принес: заехал, застрял, кое-как выбрался и уехал, — пояснила Лилия.
В настоящее время, сибирячка планирует обратиться в Центр организации дорожного движения, чтобы разобраться в данной ситуации.
Сибиряки жалуются на дороги, заваленные снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU