«Скорая здесь не проедет»: сибиряки жалуются на дороги, заваленные снегом

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:22:45+03:00

Сибиряки жалуются на то, что не могут пройти по улицам из-за огромных сугробов. Фото: Лилия Исаева

По словам жителей Октябрьского района, там не могут пройти пожилые люди и мамы с колясками

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Сибиряки жалуются на то, что не могут пройти по улицам из-за огромных сугробов. По словам жителей домов на улице 40 лет октября в Октябрьском районе, по этим дорогам не могут пройти пожилые люди и мамы с колясками.

— Людям здесь пройти сложно, а машины вообще проехать не могут. Боюсь представить, что будет, если кому-нибудь из жителей потребуется скорая или, не дай бог, случится пожар. Молчу уже о том, что мы банально не можем вызвать ассенизатор, — рассказала КП-Новосибирск жительница Октябрьского района Лилия Исаева. — Сегодня вот с крыши соседнего склада скидывали снег и сосульки. А с дороги все это так и не убрали! И ходи как хочешь.

По словам сибирячки, она обращалась в администрацию Октябрьского района, ТСЖ и в единую диспетчерскую службу, однако результата это не принесло.

— К нам в конце февраля прислали трактор. Но он особой пользы не принес: заехал, застрял, кое-как выбрался и уехал, — пояснила Лилия.

В настоящее время, сибирячка планирует обратиться в Центр организации дорожного движения, чтобы разобраться в данной ситуации.

Сибиряки жалуются на дороги, заваленные снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU