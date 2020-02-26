2020-02-26T17:52:20+03:00
Общество

«Он был весь в шрамах»: пса предали люди и выбросили несколько раз на улицу

Сейчас волонтеры ищут ему новых ответственных хозяев
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирские волонтеры ищут дом стаффу, который долгое время скитался по улице. Фото: "Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск" \«Помощь питбулям и стаффам.Новосибирск»Новосибирские волонтеры ищут дом стаффу, который долгое время скитался по улице. Фото: "Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск" \«Помощь питбулям и стаффам.Новосибирск»
Изменить размер текста:

Новосибирские волонтеры ищут дом стаффу, который долгое время скитался по улице. У пса было несколько хозяев, но у них он задерживался ненадолго. Судя по всему, людям надоедало возиться с собакой, и спустя некоторое время он снова и снова оказывался выставленным за порог.

— Может быть, его брали ради хвастовства, такое тоже бывает, ведь порода эффектная. А потом выбрасывали на улицу, как вещь. Он там дрался с другими собаками, выживал на улице зимой. Волонтеры нашли его под Новосибирском, всего в крови и шрамах. Сейчас Арчи, так назвали пса, пока на передержке, уже почти полностью пришел в себя. Шрамы пока еще видны, но это не так страшно — на его самочувствие они не влияют, — сообщают волонтеры в своей группе Вконтакте «Помощь питбулям и стаффам.Новосибирск». — Сам по себе он просто потрясающий пес! Если с ним позаниматься, то получится просто прекрасный компаньон. Вполне может уживаться с кошками, а вот к собакам может присутствовать зооагрессия. Он нормально взаимодействует с детьми, но не слишком маленькими.

Волонтеры готовы отдать Арчи людям, которые осознают всю степень ответственности при уходе за таким животным. Важным моментом является также возраст будущего хозяина — старше 25 лет — и наличие собственной жилплощади. Зоозащитники отмечают, что такая собака требует больших вложений и любой, кто задумывается о том, чтобы иметь такого компаньона, должен взвешенно подходить к этому решению и верно рассчитывать свои силы. Если вы готовы занять место хозяина для этого пса, то свяжитесь с волонтерами по номеру телефона 8-962-841-36-06.

Пса предали люди и выбросили несколько раз на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В долгах и разводе: на Прилучного охотятся не только невесты, но и приставы
«Скорая здесь не проедет»: сибиряки жалуются на дороги, заваленные снегом
«Он был весь в шрамах»: пса предали люди и выбросили несколько раз на улицу
Сибиряк на иномарке сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе
«С отрезанных лап снята кожа»: живодеры расчленили собаку и выбросили ее в мусорку
«Залит рояль и дорогой экран»: в новосибирской филармонии случился потоп
Подросток на «Жигулях» сбил сибиряка на пешеходном переходе
Новосибирск наводнили фальшивые деньги: эксперты объяснили, как их отличить
«Опрокинулись 18 вагонов»: из-за аварии на путях поезд «Владивосток-Новосибирск» задерживается на 16 часов
«Не представляю такую красоту в однушке»: Гузеева восхитилась стриптизершей из Сибири
«В этом же вся его особенность!»: сибирячку возмутил стилист, обстригший ее псу бороду
Там не проехать: на Большевистской попарно столкнулись четыре авто
Самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на восемь часов
«Молодежь не хочет делиться жилплощадью» - социолог объяснила, почему новосибирцы не хотят жениться
«Все детки будут ликвидированы»: опубликовано письмо, из-за которого эвакуировали новосибирские школы