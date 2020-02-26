«Он был весь в шрамах»: пса предали люди и выбросили несколько раз на улицу

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:52:20+03:00

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Новосибирские волонтеры ищут дом стаффу, который долгое время скитался по улице. У пса было несколько хозяев, но у них он задерживался ненадолго. Судя по всему, людям надоедало возиться с собакой, и спустя некоторое время он снова и снова оказывался выставленным за порог.

— Может быть, его брали ради хвастовства, такое тоже бывает, ведь порода эффектная. А потом выбрасывали на улицу, как вещь. Он там дрался с другими собаками, выживал на улице зимой. Волонтеры нашли его под Новосибирском, всего в крови и шрамах. Сейчас Арчи, так назвали пса, пока на передержке, уже почти полностью пришел в себя. Шрамы пока еще видны, но это не так страшно — на его самочувствие они не влияют, — сообщают волонтеры в своей группе Вконтакте «Помощь питбулям и стаффам.Новосибирск». — Сам по себе он просто потрясающий пес! Если с ним позаниматься, то получится просто прекрасный компаньон. Вполне может уживаться с кошками, а вот к собакам может присутствовать зооагрессия. Он нормально взаимодействует с детьми, но не слишком маленькими.

Волонтеры готовы отдать Арчи людям, которые осознают всю степень ответственности при уходе за таким животным. Важным моментом является также возраст будущего хозяина — старше 25 лет — и наличие собственной жилплощади. Зоозащитники отмечают, что такая собака требует больших вложений и любой, кто задумывается о том, чтобы иметь такого компаньона, должен взвешенно подходить к этому решению и верно рассчитывать свои силы. Если вы готовы занять место хозяина для этого пса, то свяжитесь с волонтерами по номеру телефона 8-962-841-36-06.

Пса предали люди и выбросили несколько раз на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU