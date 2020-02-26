2020-02-26T16:25:52+03:00
Происшествия

Сибиряк на иномарке сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе

11-летнего мальчика отвезли в больницу
Алена КУЛЕШОВА
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В ДТП пострадал 11-летний ребенок. Фото: ГИБДД по НовосибирскуВ ДТП пострадал 11-летний ребенок. Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Вечером 25 февраля в Новосибирске произошла авария. В ДТП пострадал 11-летний ребенок.

— Сегодня, 25 февраля, около 16:40 24-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Советская с левым поворотом на улице Гоголя в сторону Красного проспекта. На пешеходном переходе он сбил 11-летнего мальчика, — сообщает ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу. По предварительной информации, у него подозрение на сотрясение головного мозга, ушиб голени и плечевого сустава. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще одно ДТП. Подросток 17-лет за рулем «Жигулей» сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего отвезли в больницу с подозрением на сотрясение и перелом ноги.

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Пострадавшего увезли в больницу с различными травмами (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сибиряк на иномарке сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе
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