Сибиряк на иномарке сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:25:52+03:00

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Вечером 25 февраля в Новосибирске произошла авария. В ДТП пострадал 11-летний ребенок.

— Сегодня, 25 февраля, около 16:40 24-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Советская с левым поворотом на улице Гоголя в сторону Красного проспекта. На пешеходном переходе он сбил 11-летнего мальчика, — сообщает ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу. По предварительной информации, у него подозрение на сотрясение головного мозга, ушиб голени и плечевого сустава. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще одно ДТП. Подросток 17-лет за рулем «Жигулей» сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего отвезли в больницу с подозрением на сотрясение и перелом ноги.

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ИСТОЧНИК KP.RU