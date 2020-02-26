Сибиряк убил мать и заставил невесту с ребенком жить в квартире с ее трупом

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:59:15+03:00

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Суд поставил точку в деле о трагедии, которая произошла в одной из ветхих двухэтажек в Новосибирске в мае 2017 года. Как установило следствие, ранее судимый за кражи и разбой сибиряк вернулся с зоны и стал жить с родной матерью, а затем завел подругу и ребенка. Мужчина официально не работал и злоупотреблял спиртным. В один из вечеров сильно напился и в ответ на критику матери набросился на нее с кулаками.

Сын избил пенсионерку до смерти, нанеся несколько десятков ударов по голове и телу. Квартира находилась на первом этаже, и рецидивист решил спрятать труп родственницы под дощатым полом ветхой двухэтажки. Завернул убитую мать в полиэтилен, а через два дня залил тело бетоном.

Единственным свидетелем оказалась 36-летняя сожительница: она сидела в соседней комнате с детьми. Когда она вышла на кухню, то увидела труп пенсионерки. Убийца пригрозил расправиться с ней и ребенком, и женщина молчала до его ареста. Все это время сын получал пенсию матери по поддельной доверенности, присвоив себе более 85 тысяч рублей.

Соседкам новосибирец сказал, что мать уехала к родственникам или находится в реабилитационном центре. Однако дядя и старшая сестра убийцы вскоре забили тревогу: их убийца убеждал, что отправил мать в реабилитационный центр лечиться от алкоголизма. Даже распечатал договор из интернета и попытался убедить дядю, но не вышло. И правоохранители задержали виновного в гибели пенсионерки.

Кировский районный суд назначил рецидивисту 12 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

— Подсудимый признал вину только в присвоении пенсии. Говорил, что якобы мать кинулась на него с топором, он толкнул ее: тогда женщину завалило мебелью и телевизором. Экспертиза опровергла эту версию, нам удалось доказать вину 37-летнего преступника в суде, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU