«Залит рояль и дорогой экран»: в новосибирской филармонии случился потоп

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:27:15+03:00

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Сегодня, 26 февраля, в камерном зале Новосибирской государственной филармонии произошло ЧП: музыкантов затопило водой прямо во время репетиции. Судя по всему, причиной этого внезапного потопа стала самопроизвольно сработавшая система пожаротушения.

— Занавес залит, на такой сцене сейчас выступать просто нельзя, — цитирует очевидца событий издание «Новая Сибирь». — Водой залит рояль «Эстония», вышел из строя дорогой экран. Это может сорвать сегодняшний концерт в рамках фестиваля «Струны Сибири», где должен был выступать Тувинский национальный оркестр.

По словам директора филармонии Бейбита Мухамедзина, потоп случился около двух часов назад. На место оперативно была вызвана комиссия из компании, которая занимается обслуживанием противопожарного оборудования в данном здании. Эксперты должны провести анализ, на основе которого будет понятно, почему это произошло и как действовать дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/762993" frameborder="0"></iframe> В новосибирской филармонии случился потоп.

ИСТОЧНИК KP.RU