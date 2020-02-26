2020-02-26T13:27:15+03:00
Общество

«Залит рояль и дорогой экран»: в новосибирской филармонии случился потоп

Музыкантов залило водой прямо во время предварительной репетиции
Алена КУЛЕШОВА
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В камерном зале Новосибирской государственной филармонии случился потоп. Фото: Кадр из видеоВ камерном зале Новосибирской государственной филармонии случился потоп. Фото: Кадр из видео
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Сегодня, 26 февраля, в камерном зале Новосибирской государственной филармонии произошло ЧП: музыкантов затопило водой прямо во время репетиции. Судя по всему, причиной этого внезапного потопа стала самопроизвольно сработавшая система пожаротушения.

— Занавес залит, на такой сцене сейчас выступать просто нельзя, — цитирует очевидца событий издание «Новая Сибирь». — Водой залит рояль «Эстония», вышел из строя дорогой экран. Это может сорвать сегодняшний концерт в рамках фестиваля «Струны Сибири», где должен был выступать Тувинский национальный оркестр.

По словам директора филармонии Бейбита Мухамедзина, потоп случился около двух часов назад. На место оперативно была вызвана комиссия из компании, которая занимается обслуживанием противопожарного оборудования в данном здании. Эксперты должны провести анализ, на основе которого будет понятно, почему это произошло и как действовать дальше.

В новосибирской филармонии случился потоп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Залит рояль и дорогой экран»: в новосибирской филармонии случился потоп
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