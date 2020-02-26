2020-02-26T12:45:13+03:00
Происшествия

Подросток на «Жигулях» сбил сибиряка на пешеходном переходе

Пострадавшего увезли в больницу с различными травмами
Алена КУЛЕШОВА
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В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством без соответствующей водительской категории предусмотрен административный штраф от 5000 до 15000 рублей. Фото: ГИБДД НовосибирскВ ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством без соответствующей водительской категории предусмотрен административный штраф от 5000 до 15000 рублей. Фото: ГИБДД Новосибирск
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В Новосибирске 17-летний подросток на «Жигулях» сбил мужчину. Пострадавшего увезли в больницу с различными травмами.

— Днем, 26 февраля, 17-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ-2106 ехал по улице Петухова со стороны площади Кирова в сторону улицы Бородина. Около дома № 1 на пешеходном переходе он сбил 58-летнего мужчину, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего сибиряка увезли в больницу. По предварительным данным, у него сотрясение мозга и перелом левой ноги. На месте случившейся аварии работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством без соответствующей водительской категории предусмотрен административный штраф от 5000 до 15000 рублей, что соответствует статье 12.7 часть 1 административного кодекса Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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