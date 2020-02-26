Новосибирск наводнили фальшивые деньги: эксперты объяснили, как их отличить

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:40:52+03:00

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О том, что в Новосибирске появились фальшивые деньги, не так давно сообщало Главное управление МВД России по Новосибирской области. Местами сбыта подделок чаще всего являются магазины, рынки, торговые киоски, АЗС.

Под охраной АБ ГВАРДИЯ находится множество объектов, работающих с денежной наличностью. Предлагаем ознакомиться с простыми правилами предосторожности, которые не позволят стать жертвами фальшивомонетчиков.

Никогда не разменивайте и не обналичивайте денежные средства незнакомым лицам. Обращайте внимание на деньги, которые вам подают в качестве оплаты или сдачи. Запомните признаки, по которым можно отличить настоящие деньги от фальшивых:

-- бумага, отличающаяся от оригинальной (более толстая/тонкая). Фальшивку часто скрывают под более ветхой, смятой, исписанной или иным образом поврежденной купюрой;

-- плохое качество печати: расплывчатые цифры, знаки и изображения, цвет ярче/тусклее/серее. Могут отсутствовать водяные знаки, прерывающаяся металлизированная нить, изображение «РР» на орнаменте ленты. Надпись «Билет Банка России» может быть не рельефным на ощупь, а микроперфорация номинала купюры отсутствовать;

-- на настоящей 5-ти тысячной купюре при смене угла обзора герб Хабаровска меняет цвет с малинового на золотисто-зелёный.

При большом обороте денежной наличности, для того чтобы обезопасить себя от подделок, рекомендуем иметь в наличии купюросчетную машину с детектором или аппарат ультрафиолетового или инфракрасного света и проверять все полученные банкноты.

Если при расчете получена очевидно фальшивая купюра -- немедленно нажмите на кнопку тревожной сигнализации! Прибывшая группа быстрого реагирования задержит сбытчика подделки и передаст его полиции.

Обнаружив фальшивые деньги не в момент расчёта, а позже в кассе, следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Не пытайтесь сбыть попавшую в руки подделку! Помните, что сбыт поддельных денежных банкнот, уголовно наказуем!

ИСТОЧНИК KP.RU