«Опрокинулись 18 вагонов»: из-за аварии на путях поезд «Владивосток-Новосибирск» задерживается на 16 часов

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:08:57+03:00

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В среду, 26 февраля, два пассажирских поезда, следующих из Владивостока прибудут в Новосибирск в большим опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

— Были задержаны пассажирские поезда, которые выехали из Владивостока 24 февраля. Поезд №7 Владивосток — Новосибирск прибудет на станцию Новосибирск-Главный позже на 16 часов. Поезд №99 сообщением Владивосток — Москва прибудет на ту же станцию позже на 11 часов, — пояснил начальник отдела по работе со СМИ Западно-Сибирской железной дороги Артем Вырезков.

Железнодорожники делают все возможное для нормализации графика движения поездов.

Как сообщается на сайте Дальневосточная ЖД, пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, а также камерами хранения. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов. Пассажирам поездов, опаздывающих на 4 часа и более, предоставлены питьевая вода и питание.

ИСТОЧНИК KP.RU