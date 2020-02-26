2020-02-26T10:23:18+03:00
Общество

«В этом же вся его особенность!»: сибирячку возмутил стилист, обстригший ее псу бороду

Девушка утверждает, что без нее ее породистая собака — обычная дворняжка
Ульяна ДЖАНКОВА
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Породистому псу отрезали бороду, и он превратился в дворняжку. Фото: ФлампПородистому псу отрезали бороду, и он превратился в дворняжку. Фото: Фламп
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Жительниц Новосибирска не может прийти в себя после того, как ее молодой человек сводил в парикмахерскую их собак. Песики у пары породистые — брюссельский гриффон. Собаки небольшие по размеру, и с интересной шерсткой. Она окаймляет мордочку так, будто у пса есть благородные усы и борода.

Владелица собак утверждает, что именно это отличает породистых псов от обычных дворняжек. За бородкой нужно ухаживать, вовремя стричь, чтобы у нее была правильная форма. Но вот один из походов к стилисту закончился полным фиаско.

— Мой молодой человек сегодня привел домой наших собак из салона. Если кратко, то взяли и отрезали брюссельскому гриффону бороду! Это кошмар, «подравняли» на славу, борода — главное достоинство в экстерьере гриффона, отстрижена безапелляционно, криво и с какими-то клоками. И никто об этом, естественно, не просил. Мастеру уверенный кол, — рассказала на Флампе расстроенная девушка.

Самое обидное, что никакие отзывы уже не исправят положение дел, остается ждать, когда у собачки отрастет шерстка и он снова из простака превратится в благородного пса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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