Там не проехать: на Большевистской попарно столкнулись четыре авто
В среду, 26 февраля на одном перекрестке случилось сразу два ДТП. Возле пересечения улиц Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись кроссовер «Лексус» и белый седан. Неподалеку от них врезались друг в друга седан Volvo и грузовик. От удара фуры легковой автомобиль вылетел задней частью на бетонный отбойник. Инцидент снял на видео очевидец. Ролик опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Volvо оказался на отбойнике. Фото: стоп-кадр
Авария серьезно затруднила проезд через перекресток — в обе стороны по улице Большевистской растянулась пробка.
Из-за аварии появились пробки в обе стороны. Фото: «2Гис»
В ГИБДД КП-Новосибирск пояснили, что в ДТП никто не пострадал.
— Сначала произошло столкновение легкового и грузового автомобиля. Позже столкнулись еще две легковушки, которые затруднили движение на данном участке дороги. Пострадавших нет. На место был направлен экипаж, который оформил ДТП и убрал автомобили с проезжей части. Далее экипаж организовал ручное регулирование движения на перекрестке, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
ДТП на улице Большевистской заблокировало движение в обе стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU