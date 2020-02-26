Там не проехать: на Большевистской попарно столкнулись четыре авто

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:57:24+03:00

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В среду, 26 февраля на одном перекрестке случилось сразу два ДТП. Возле пересечения улиц Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись кроссовер «Лексус» и белый седан. Неподалеку от них врезались друг в друга седан Volvo и грузовик. От удара фуры легковой автомобиль вылетел задней частью на бетонный отбойник. Инцидент снял на видео очевидец. Ролик опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Volvо оказался на отбойнике. Фото: стоп-кадр

Авария серьезно затруднила проезд через перекресток — в обе стороны по улице Большевистской растянулась пробка.

Из-за аварии появились пробки в обе стороны. Фото: «2Гис»

В ГИБДД КП-Новосибирск пояснили, что в ДТП никто не пострадал.

— Сначала произошло столкновение легкового и грузового автомобиля. Позже столкнулись еще две легковушки, которые затруднили движение на данном участке дороги. Пострадавших нет. На место был направлен экипаж, который оформил ДТП и убрал автомобили с проезжей части. Далее экипаж организовал ручное регулирование движения на перекрестке, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

ДТП на улице Большевистской заблокировало движение в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU