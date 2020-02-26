2020-02-26T09:57:24+03:00
Происшествия

Там не проехать: на Большевистской попарно столкнулись четыре авто

Из-за массовой аварии образовалась пробка
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
На перекрестке попарно столкнулись четыре автомобиля. Фото: стоп-кадрНа перекрестке попарно столкнулись четыре автомобиля. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В среду, 26 февраля на одном перекрестке случилось сразу два ДТП. Возле пересечения улиц Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись кроссовер «Лексус» и белый седан. Неподалеку от них врезались друг в друга седан Volvo и грузовик. От удара фуры легковой автомобиль вылетел задней частью на бетонный отбойник. Инцидент снял на видео очевидец. Ролик опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Volvо оказался на отбойнике. Фото: стоп-кадр

Volvо оказался на отбойнике. Фото: стоп-кадр

Авария серьезно затруднила проезд через перекресток — в обе стороны по улице Большевистской растянулась пробка.

Из-за аварии появились пробки в обе стороны. Фото: «2Гис»

Из-за аварии появились пробки в обе стороны. Фото: «2Гис»

В ГИБДД КП-Новосибирск пояснили, что в ДТП никто не пострадал.

— Сначала произошло столкновение легкового и грузового автомобиля. Позже столкнулись еще две легковушки, которые затруднили движение на данном участке дороги. Пострадавших нет. На место был направлен экипаж, который оформил ДТП и убрал автомобили с проезжей части. Далее экипаж организовал ручное регулирование движения на перекрестке, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

ДТП на улице Большевистской заблокировало движение в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Опрокинулись 18 вагонов»: из-за аварии на путях поезд «Владивосток-Новосибирск» задерживается на 16 часов
«Не представляю такую красоту в однушке»: Гузеева восхитилась стриптизершей из Сибири
«В этом же вся его особенность!»: сибирячку возмутил стилист, обстригший ее псу бороду
Там не проехать: на Большевистской попарно столкнулись четыре авто
Самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на восемь часов
«Молодежь не хочет делиться жилплощадью» - социолог объяснила, почему новосибирцы не хотят жениться
«Все детки будут ликвидированы»: опубликовано письмо, из-за которого эвакуировали новосибирские школы
«Променяет лакомства на внимание»: горбатый пес Квазимодо семь лет ждет свою семью
«Едем на работу из Сайлент Хилла»: Новосибирск снова окутал густой туман
В антитеррористической комиссии прокомментировали сообщение о минировании школ в Новосибирске
Стала известна причина, почему в Новосибирске массово эвакуируют школы
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
«Сидели на уроке, потом сработала сигнализация»: в Новосибирске массово эвакуируют школы
«Первый матч без валидола»: ХК «Сибирь» уверенно разгромила «Металлург»
«Капот в гармошку»: иномарка на высокой скорости протаранила такси
«К нам боятся ходить»: из-за коронавируса рестораны китайской кухни остались без посетителей
Стала известна судьба пропавшего парня из электрички
«Ужасное зрелище»: новосибирцев напугала шкура, снятая с животного
Незарегистрированные лекарства, техосмотр и поправки в конституцию: какие изменения с 1 марта ждут сибиряков
Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске вывезут снег ночью 25 февраля
От мейнкуна, недорого: сибирячка продает кошачьи усы на «Авито»
Путает свое имя: в Новосибирске ищут парня с потерей памяти
«Ударила дочь по лицу и плевала в водителя»: пьяная сибирячка напала на школьницу в автобусе
«Город плохо чистят»: звезда российского «ТикТока» вышел убирать тротуары в Новосибирске
Обещают снять порчу: в Новосибирске жулики под видом магов выманивают деньги у пенсионеров
Хайпожорам предложили посмотреть, как едят тараканов
Фитотерапия в кармане: как лекарственные травы помогают быть здоровой всей семье