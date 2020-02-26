Самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на восемь часов

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:56:21+03:00

Самолеты из Норильска и Южно-Сахалинска прибывают в Новосибирск с задержкой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Также не по графику прилетят сразу несколько рейсов из Южно-Сахалинска

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В среду, 26 февраля, в аэропорт «Толмачево» с большой задержкой по прибудут четыре самолета. Электронное табло воздушной гавани показывает, что три из них — самолеты из Южно-Сахалинска — должны были прибыть в Новосибирск еще в 12:05, а будут только в 16:30.

Но дольше всех задерживается самолет из Норильска — вместо 12:25 он прибудет только в 20:05.

Корреспондент КП-Новосибирск связался с аэропортами вылета самолетов, чтобы уточнить причину задержки.

— Из Новосибирска поздно вылетел самолет. Из-за этого из Южно-Сахалинска в Новосибирск он тоже вылетел поздно, — сообщили в справочной службе аэропорта Южно-Сахалинска.

В справочной аэропорта Норильска задержку самолета также объяснили поздним вылетом предыдущего рейса.

В пресс-службе аэропорта «Толмачево» КП-Новосибирск сказали, что причина сбоя в полетах им неизвестна и предложили обратиться в авиакомпанию. Авиарейс «Норильск-Новосибирск» осуществляет авиакомпания «S7». Там не смогли пояснить причину длительной задержки вылета самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU