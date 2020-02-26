Самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на восемь часов
В среду, 26 февраля, в аэропорт «Толмачево» с большой задержкой по прибудут четыре самолета. Электронное табло воздушной гавани показывает, что три из них — самолеты из Южно-Сахалинска — должны были прибыть в Новосибирск еще в 12:05, а будут только в 16:30.
Но дольше всех задерживается самолет из Норильска — вместо 12:25 он прибудет только в 20:05.
Корреспондент КП-Новосибирск связался с аэропортами вылета самолетов, чтобы уточнить причину задержки.
— Из Новосибирска поздно вылетел самолет. Из-за этого из Южно-Сахалинска в Новосибирск он тоже вылетел поздно, — сообщили в справочной службе аэропорта Южно-Сахалинска.
В справочной аэропорта Норильска задержку самолета также объяснили поздним вылетом предыдущего рейса.
В пресс-службе аэропорта «Толмачево» КП-Новосибирск сказали, что причина сбоя в полетах им неизвестна и предложили обратиться в авиакомпанию. Авиарейс «Норильск-Новосибирск» осуществляет авиакомпания «S7». Там не смогли пояснить причину длительной задержки вылета самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU