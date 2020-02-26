2020-02-26T06:48:57+03:00
Дом. Семья

«Променяет лакомства на внимание»: горбатый пес Квазимодо семь лет ждет свою семью

Волонтеры не теряют надежды, что хозяин необычной собаке найдется
Ульяна ДЖАНКОВА
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Горбатый пес ищет хозяина семь лет.Горбатый пес ищет хозяина семь лет.
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Добровольцы приюта «Защити животных» ищут дом пожилому псу по кличке Квазимодо. Он уже семь лет не может найти себе семью.

Еще малышом он попал в приют для бездомных животных. Вместе с ним были братья и сестры, их разобрали быстро, а вот Квазимодо так и остался в приюте. Возможно, всему причиной горб, с ним пес родился, никто не знает, почему так случилось.

Пес готов отказаться от вкусняшек, лишь бы жить в семье.

Пес готов отказаться от вкусняшек, лишь бы жить в семье.

— А ведь он абсолютно не мешает Квазику жить, и даже наоборот, делает его самым уникальным и очень забавным: обязательно понаблюдайте, как Квази бегает и прыгает — быстрее и выше всех, при этом очень забавно, по-квазиковски! — рассказывает про необычного пса доброволец Галина Трощенкова. — Квазю знают все! Ведь именно он встречает всех приезжающих в приют людей, стоит, прислонившись к вольеру, и ждет, что ему почешут спинку, даже спит иногда там же — стоя, чтобы ничего не пропустит. Все приютские собаки воспринимают Квази серьезно, ведь он умудряется растолкать всех и оказаться первым в очереди на почесунчики и обнимашки. Даже лакомства променяет на внимание, не задумываясь!

Волонтеры не теряют надежды, что пес обретет все-таки свой дом, несмотря на горб и теперь уже возраст.

Если вам приглянулся пес Квазимодо, звоните по телефону 8-923-245-65-46, Татьяна Борисовна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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