«Променяет лакомства на внимание»: горбатый пес Квазимодо семь лет ждет свою семью
Добровольцы приюта «Защити животных» ищут дом пожилому псу по кличке Квазимодо. Он уже семь лет не может найти себе семью.
Еще малышом он попал в приют для бездомных животных. Вместе с ним были братья и сестры, их разобрали быстро, а вот Квазимодо так и остался в приюте. Возможно, всему причиной горб, с ним пес родился, никто не знает, почему так случилось.
Пес готов отказаться от вкусняшек, лишь бы жить в семье.
— А ведь он абсолютно не мешает Квазику жить, и даже наоборот, делает его самым уникальным и очень забавным: обязательно понаблюдайте, как Квази бегает и прыгает — быстрее и выше всех, при этом очень забавно, по-квазиковски! — рассказывает про необычного пса доброволец Галина Трощенкова. — Квазю знают все! Ведь именно он встречает всех приезжающих в приют людей, стоит, прислонившись к вольеру, и ждет, что ему почешут спинку, даже спит иногда там же — стоя, чтобы ничего не пропустит. Все приютские собаки воспринимают Квази серьезно, ведь он умудряется растолкать всех и оказаться первым в очереди на почесунчики и обнимашки. Даже лакомства променяет на внимание, не задумываясь!
Волонтеры не теряют надежды, что пес обретет все-таки свой дом, несмотря на горб и теперь уже возраст.
Если вам приглянулся пес Квазимодо, звоните по телефону 8-923-245-65-46, Татьяна Борисовна.
ИСТОЧНИК KP.RU