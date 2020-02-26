Стала известна причина, почему в Новосибирске массово эвакуируют школы

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:04:40+03:00

Об этом КП-Новосибирск рассказали в одном из учебных учреждений города

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В среду, 26 февраля, в Новосибирске массово эвакуируют школы. Учеников отправили по домам, а в учебных заведениях работают спецслужбы. Изначально сообщалось, что в школы поступил звонок о минировании. КП-Новосибирск выяснило, что все-таки стало причиной массовой эвакуации учеников.

— На электронный адрес в школу пришло письмо с угрозами в адрес администрации, — рассказали в школе № 215. — Пока содержимое письма разглашать запрещено.

По словам учеников в школе прозвучала сирена, после чего их за несколько минут эвакуировали. Тут же были открыты раздевалки, ученики успели забрать одежду.

В ГУ МВД по Новосибирской области ЧП пока никак не комментируют.

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В учебные заведения поступила информация о минировании. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU