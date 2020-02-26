2020-02-26T06:02:40+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России
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АО НСПК внесла Банк УРАЛСИБ в списокThird Party Processor (TPP, процессор третьей стороны).

Схема подключения к СБП, в которой Банк УРАЛСИБ выступает в качестве TPP, была специально разработана с учетом потребностей небольших банков. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение для клиента-физического лица для совершения переводов в СБП). Данное решение позволит банкам подключиться к СБП и реализовать переводы C2C без дополнительной интеграции с учетными системами и ДБО банка,за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.

Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге УРАЛСИБА, так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.

Узнать больше о подключении банков-партнеров к Системе быстрых платежей можно на сайте Банка УРАЛСИБ.

НАША СПРАВКА

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали 40 финансовых организаций. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Third Party Processor (TPP, процессор третьей стороны) – организация, привлекаемая участниками Системы быстрых платежей для выполнения функций третьестороннего процессинга. Обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие с Операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (ОПКЦ СБП).

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