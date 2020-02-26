«Едем на работу из Сайлент Хилла»: Новосибирск снова окутал густой туман
В среду, 26 февраля, на Новосибирск опустился туман: после дневного потепления вновь пришли ночные заморозки. Такая температура, по сообщению синоптиков, продержится до первой половины дня.
— 26 февраля в первой половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами при прояснениях — изморозь, туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -7, -9 С, в пригороде до -12 С. На дорогах гололедица, — передает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
К середине недели метеорологи обещают потепление до +1 градуса. Но несмотря на оттепель, неделя будет пасмурной и снежной.
Новосибирцы устроили флешмоб в соцсети: люди активно делятся снимками с туманом.
— Ничего необычного. Едем на работу из Сайлент Хилла в Раккун-Сити.
Фото: Павел Бедарев
— На улице пахнет едким дымом, будто кислотой, дышать нечем.
Фото: Нина
— Вот это туман-туманище.
Фото: Жека Печерский
— Даже фотошопить не надо, уже достаточно постапокалиптично.
Фото: Даниил Елисеев
Напомним, туман появился в городе еще утром 25 февраля. Жители Новосибирска запечатлели его в красивых кадрах.
ИСТОЧНИК KP.RU