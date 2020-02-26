«Первый матч без валидола»: ХК «Сибирь» уверенно разгромила «Металлург»
В ледовом дворце «Сибирь» состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На катке встретились ХК «Сибирь» с «Металлургом» из Магнитогорска. Хоккеисты из Новосибирска уверенно обыграли соперника. Счет матча — 4:1.
В составе победителей отличились Александр Шаров, Олег Пиганович, Егор Миловзоров и Юусо Пуустинен. У гостей шайбу забросил Евгений Бирюков.
Ворота у «Сибири» защищал Алексей Красиков. Интересно, что на матче за «Сибирь» дебютировал 17-летний нападающий «Сибирских снайперов» Дмитрий Овчинников.
— Он сыграл всего 2 минуты 41 секунду, успел сделать силовой прием, блокированный бросок и даже создать голевой момент! По прогнозам скаутов Дмитрий входит в топ-100 драфта НХЛ-2020! — рассказали хоккеисты в своем аккаунте в Инстаграме.
В матче дебютировал 17-летний нападающий «Сибирских снайперов» Дмитрий Овчинников. Фото: ХК «Сибирь»
Болельщики отметили игру сибиряков восторженными комментариями.
— Такое удовольствие от игры! Здорово! Стадион ревел, болельщики счастливы.
— Сегодня «Сибирь» была действительно Сибирь, играла ровно, уверенно, результативно, хотелось бы всегда такой ее видеть, и молодежи дали поиграть, одним словом — молодцы.
— Первый матч без валидола
— «Сибирь» молодцы, но «Металлург» очень плохо себя чувствует! Нельзя терять бдительность с Ригой!
— Красиков молодец! Подумаешь, пропустил одну шайбу! Главное, чтобы травм не было! Они нам не нужны!
— Супер! Молодцы! Вот это игра была сегодня. Море эмоций! Спасибо вам, «Сибирь»! Вы -лучшие.
ХК «Сибирь» разгромила «Металлург": голы сибиряков.
ИСТОЧНИК KP.RU