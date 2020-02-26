2020-02-26T04:20:08+03:00
Спорт

«Первый матч без валидола»: ХК «Сибирь» уверенно разгромила «Металлург»

Болельщики остались довольны зрелищной игрой хоккеистов из Новосибирска
Ульяна ДЖАНКОВА
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«Сибирь» разгромила «Металлург». Фото: ХК «Сибирь»«Сибирь» разгромила «Металлург». Фото: ХК «Сибирь»
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В ледовом дворце «Сибирь» состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На катке встретились ХК «Сибирь» с «Металлургом» из Магнитогорска. Хоккеисты из Новосибирска уверенно обыграли соперника. Счет матча — 4:1.

В составе победителей отличились Александр Шаров, Олег Пиганович, Егор Миловзоров и Юусо Пуустинен. У гостей шайбу забросил Евгений Бирюков.

Ворота у «Сибири» защищал Алексей Красиков. Интересно, что на матче за «Сибирь» дебютировал 17-летний нападающий «Сибирских снайперов» Дмитрий Овчинников.

— Он сыграл всего 2 минуты 41 секунду, успел сделать силовой прием, блокированный бросок и даже создать голевой момент! По прогнозам скаутов Дмитрий входит в топ-100 драфта НХЛ-2020! — рассказали хоккеисты в своем аккаунте в Инстаграме.

В матче дебютировал 17-летний нападающий «Сибирских снайперов» Дмитрий Овчинников. Фото: ХК «Сибирь»

В матче дебютировал 17-летний нападающий «Сибирских снайперов» Дмитрий Овчинников. Фото: ХК «Сибирь»

Болельщики отметили игру сибиряков восторженными комментариями.

— Такое удовольствие от игры! Здорово! Стадион ревел, болельщики счастливы.

— Сегодня «Сибирь» была действительно Сибирь, играла ровно, уверенно, результативно, хотелось бы всегда такой ее видеть, и молодежи дали поиграть, одним словом — молодцы.

— Первый матч без валидола

— «Сибирь» молодцы, но «Металлург» очень плохо себя чувствует! Нельзя терять бдительность с Ригой!

— Красиков молодец! Подумаешь, пропустил одну шайбу! Главное, чтобы травм не было! Они нам не нужны!

— Супер! Молодцы! Вот это игра была сегодня. Море эмоций! Спасибо вам, «Сибирь»! Вы -лучшие.

ХК «Сибирь» разгромила «Металлург": голы сибиряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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