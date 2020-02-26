2020-02-26T03:51:00+03:00
Общество

«К нам боятся ходить»: из-за коронавируса рестораны китайской кухни остались без посетителей

А преподавателям языковых курсов в Новосибирске отменяют командировки в Пекин
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Из-за коронавируса рестораны китайской кухни остались без посетителейИз-за коронавируса рестораны китайской кухни остались без посетителейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вспышка коронавируса внесла свои коррективы в работу ресторанов китайской кухни в Новосибирске. Посетители, испугавшись опасной заразы, просто перестали туда ходить. Более того, одно из новосибирских кафе даже думало прекращать работу.

— Количество посетителей резко уменьшилось: мы даже думали закрываться, — рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в заведении. — Сейчас русские более-менее стали ходить, а вот китайцев практически нет. Хотя до вспышки короновируса китайцы ходили очень часто.

В другом ресторане, с которым удалось связаться КП-Новосибирск, дела идут немного получше:

— Сейчас русские ходят, и понемногу начинают ходить китайцы, потихоньку все восстанавливается, — поделилась с КП-Новосибирск администратор китайского ресторана.

А вот на работе языковых центров вспышка коронавируса никак не сказалась:

— К нам в основном русскоязычные дети ходят, китайцев и до эпидемии не было. Только одному преподавателю отменили командировку в Пекин из-за вируса, он никуда не поехал, — сообщила КП-Новосибирск представитель языковых курсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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