«К нам боятся ходить»: из-за коронавируса рестораны китайской кухни остались без посетителей
Вспышка коронавируса внесла свои коррективы в работу ресторанов китайской кухни в Новосибирске. Посетители, испугавшись опасной заразы, просто перестали туда ходить. Более того, одно из новосибирских кафе даже думало прекращать работу.
— Количество посетителей резко уменьшилось: мы даже думали закрываться, — рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в заведении. — Сейчас русские более-менее стали ходить, а вот китайцев практически нет. Хотя до вспышки короновируса китайцы ходили очень часто.
В другом ресторане, с которым удалось связаться КП-Новосибирск, дела идут немного получше:
— Сейчас русские ходят, и понемногу начинают ходить китайцы, потихоньку все восстанавливается, — поделилась с КП-Новосибирск администратор китайского ресторана.
А вот на работе языковых центров вспышка коронавируса никак не сказалась:
— К нам в основном русскоязычные дети ходят, китайцев и до эпидемии не было. Только одному преподавателю отменили командировку в Пекин из-за вируса, он никуда не поехал, — сообщила КП-Новосибирск представитель языковых курсов.
ИСТОЧНИК KP.RU