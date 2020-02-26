2020-02-26T03:53:03+03:00
Происшествия

«Капот в гармошку»: иномарка на высокой скорости протаранила такси

Пострадавших нет, но у обеих машин большие повреждения
Надежда РЫЖКИНА
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Автомобили столкнулись возле улицы МясниковойАвтомобили столкнулись возле улицы МясниковойФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске на Родниках столкнулись два седана — «Renault Logan» и «Hyundai Solaris» с наклейкой такси на борту. Все произошло поздно вечером во вторник, 25 февраля, на выезде одного из дворов.

Сообщение об этом появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидца, водитель «Renault» выезжал со стороны домов на улице Мясниковой, 30 и не уступил дорогу таксисту. Удар был такой силы, что у «Renault» выбило переднее левое колесо, замялись крыло и дверь, а еще отлетел бампер и часть передней фары. У «Hyundai Solaris» выбило бампер, капот сложился гармошкой и помялось крыло.

У обоих автомобилей крупные повреждения Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

У обоих автомобилей крупные поврежденияФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Хотя машины сильно повредились, информации о том, есть ли пострадавшие, не было.

Один из подписчиков посочувствовал таксисту, на которого налетела иномарка.

— Жалко таксистов, работают за гроши и целыми днями за рулем, и в итоге вот такой результат из-за копейки. Просто я на новогодних каникулах ради развлечения три дня поработал на их машине. 16 часов гонять ради 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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