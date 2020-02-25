2020-02-25T23:23:46+03:00
Общество

Незарегистрированные ликарства,техосмотр и поправки в конституцию: какие изменения ждут сибиряков в марте 2020 года

Рассказываем, какие изменения вступят в силу в России с 1 марта
Алена КУЛЕШОВА
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С 1 марта 2020 года сибиряков как и всех россиян ожидают изменения.С 1 марта 2020 года сибиряков как и всех россиян ожидают изменения.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 1 марта 2020 года сибиряков как и всех россиян ожидают изменения. Кроме активно обсуждаемых в сети поправок в Конституцию, людей ждут новые правила техосмотра старых авто, изменения в правилах ввоза в страну незарегистрированных медикаментов и принудительное лечение для алкозависимых.

Что касается техосмотра, то с 1 марта в силу вступает новый ГОСТ, согласно которому авто, чей возраст превышает 30 лет будут проходить специальную экспертизу для получения паспорта транспортного средства. Если же в результате такой проверки будет найдено много отклонений, то ездить на такой машине будет запрещено. Однако, в том случае, если водитель устранит все неполадки, он может пройти осмотр повторно.

Кроме того, с начала марта вступит в силу закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных лекарств в том случае, если они жизненно необходимы пациентам. Решение о том, действительно такая необходимость существует, будет принимать врачебная комиссия. Данное разрешение будет действовать до 1 января 2024 года.

Также, правительство поручило МВД и Минюсту до 1 марта проработать инициативу по направлению на принудительное лечение людей, которые не раз нарушали закон в пьяном виде. Решение о том, что того или иного человека необходимо направить на обязательное лечение будут принимать суды.

— В кабмине считают, что это позволит снизить объемы злоупотребления выпивкой и улучшить ситуацию с профилактикой нарушений, — сообщает издание NEWS.ru. — Это предложение может в перспективе войти в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

Конечно же, одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев стали поправки, которые могут быть внесены в конституцию России. Стало известно, что срок их рассмотрения продлен до 2 марта из-за большого количества предложений, выдвинутых политиками, общественниками и простыми гражданами. Рассмотрение этих изменений запланировано на 10 марта.

Коснуться изменения и сферы деятельности адвокатуры. Может появиться возможность включения в соглашения об оказании юридической помощи условия, согласно которому размер выплаты вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом помощи. В качестве исключения в таком случае выступит юридическая помощь, оказываемая по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Изменения коснуться также нефтяной промышленности. Пошлина на экспорт нефти с началом марта станет ниже на $11,6, до $66,9 за 1 тонну с $78,5 в феврале. При этом денежный сбор на высоковязкую нефть уменьшится до $6,6 с $7,8, на светлые нефтепродукты и масла — до $20, на темные — до $66,9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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