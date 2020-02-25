Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске вывезут снег ночью 25 февраля

25 Февр. 2020 2020-02-25T21:11:56+03:00

Несмотря на то, что в городе уже долгое время держится оттепель, обилие снега все еще остается серьезной проблемой для людей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Новосибирск продолжают избавлять от сугробов и наледи. Несмотря на то, что в городе уже долгое время держится оттепель, обилие снега все еще остается серьезной проблемой для людей. Тем не менее, мэрия Новосибирска продолжает осуществлять ежедневную уборку: рассказываем, какие улицы почистят в городе в ночь с 25 на 26 февраля.

— Сегодня, 25 февраля, в ночную смену, снег будут вывозить с таких улиц, как: — Мичурина (от ул. Гоголя до ул. Писарева); Фрунзе (от ул. Семьи Шамшиных до Красного проспекта); Нарымская (от площади Трубникова до площади Кондратюка); Ленина (от проспекта Димитрова до Вокзальной магистрали); Залесского (от ул. Дуси Ковальчук до ул. Даргомыжского); Дуси Ковальчук (от СГУПСа до площади Калинина, от СГУПСа до ул. Залесского); Есенина (от Бориса Богаткова до ул. Национальной); Волочаевская (от ул. Лазурной до ул. В. Высоцкого); Большевисткая (от ул. Хитровской до ул. Днепрогэсовской); Пермская; Немировича-Данченко; Лыщинского; проспект Строителей; площади им. Калинина; Красный проспект (от площади им. Калинина до ул. Писарева), а также с развязок разъезда Иня, Димитровского моста; Октябрьской магистрали и с парковочных площадок Красного проспекта, — сообщает управление автомобильных дорог мэрии города.

Свои имеющиеся вопросы, касаемо качества уборки снега в городе, можно решить, обратившись в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU