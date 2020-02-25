2020-02-25T21:11:56+03:00
Общество

Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске вывезут снег ночью 25 февраля

Город продолжают избавлять от сугробов и наледи
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Несмотря на то, что в городе уже долгое время держится оттепель, обилие снега все еще остается серьезной проблемой для людей.Несмотря на то, что в городе уже долгое время держится оттепель, обилие снега все еще остается серьезной проблемой для людей.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Новосибирск продолжают избавлять от сугробов и наледи. Несмотря на то, что в городе уже долгое время держится оттепель, обилие снега все еще остается серьезной проблемой для людей. Тем не менее, мэрия Новосибирска продолжает осуществлять ежедневную уборку: рассказываем, какие улицы почистят в городе в ночь с 25 на 26 февраля.

— Сегодня, 25 февраля, в ночную смену, снег будут вывозить с таких улиц, как: — Мичурина (от ул. Гоголя до ул. Писарева); Фрунзе (от ул. Семьи Шамшиных до Красного проспекта); Нарымская (от площади Трубникова до площади Кондратюка); Ленина (от проспекта Димитрова до Вокзальной магистрали); Залесского (от ул. Дуси Ковальчук до ул. Даргомыжского); Дуси Ковальчук (от СГУПСа до площади Калинина, от СГУПСа до ул. Залесского); Есенина (от Бориса Богаткова до ул. Национальной); Волочаевская (от ул. Лазурной до ул. В. Высоцкого); Большевисткая (от ул. Хитровской до ул. Днепрогэсовской); Пермская; Немировича-Данченко; Лыщинского; проспект Строителей; площади им. Калинина; Красный проспект (от площади им. Калинина до ул. Писарева), а также с развязок разъезда Иня, Димитровского моста; Октябрьской магистрали и с парковочных площадок Красного проспекта, — сообщает управление автомобильных дорог мэрии города.

Свои имеющиеся вопросы, касаемо качества уборки снега в городе, можно решить, обратившись в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске вывезут снег ночью 25 февраля
От мейнкуна, недорого: сибирячка продает кошачьи усы на «Авито»
Путает свое имя: в Новосибирске ищут парня с потерей памяти
«Ударила дочь по лицу и плевала в водителя»: пьяная сибирячка напала на школьницу в автобусе
«Город плохо чистят»: звезда российского «ТикТока» вышел убирать тротуары в Новосибирске
Обещают снять порчу: в Новосибирске жулики под видом магов выманивают деньги у пенсионеров
Хайпожорам предложили посмотреть, как едят тараканов
Фитотерапия в кармане: как лекарственные травы помогают быть здоровой всей семье
Сибиряков могут начать штрафовать за парковку на газоне и объявления на подъезде
«Провалился и не смог вылезти»: 10-летний мальчик застрял между сугробом и забором
«Только открыли глазки»: щенки вместе с мамой умирают на холодном полу в заброшенном сарае
«Ходила по дому в пяти носках и варежках»: сибирячка приручила агрессивного кота, которого хотели усыпить
Пьяный школьник устроил дебош в компьютерном клубе в Новосибирске
«Он приехал на электричке»: сибирячка ищет лучшего друга, который пропал в Новосибирске
«Их мама мне снится»: сибирячка ищет в Америке племянниц, которых забрала опека
«Это же прожиточный минимум»: сибирячку взбесило, что ее букет за 8500 рублей завял через сутки
«Отношение «хоть бита» раздражает»: новосибирская чиновница поддержала закон о домашнем насилии
В Новосибирске не смогли приземлиться 13 самолетов: в аэропорту объяснили, что произошло
Вот это мощь: трамвай вытянул буксующую на рельсах фуру
Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары
Новая мода на «гламурное кесарево»: мамочки сами достают ребенка из живота
«Вы — звери!»: жильцов высотки возмутили рабочие, справившую нужду в подъезде
Нашли спустя два месяца: полицейские поймали вора, укравшего у сибирячки дорогой телефон
Пытался защитить маму: на парня напал собственный отец с ножом
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
«Сейчас всеку тебе»: сибирячка набросилась на водителя «скорой» из-за парковки
Ничего не видно: смотрим красивые фото утреннего тумана в Новосибирске
«От нее несло спиртным»: под Новосибирском на машине перевернулась девушка