От мейнкуна, недорого: сибирячка продает кошачьи усы на «Авито»

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:47:24+03:00

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Среди разномастных объявлений о продаже чего-нибудь на сайте «Авито» часто можно встретить весьма необычные. К примеру, сибирячка Светлана Кирилкина продает в сети настоящие кошачьи усы. О том, откуда у нее этот «товар» и кто его покупатель женщина рассказала КП-Новосибирск.

— Вообще, это идея моего мужа. Сама бы я до такого, наверное, никогда бы и не додумалась. Все началось с того, что у нашей любимой кошки Елки начали выпадать усы. Супруг это заметил, но отчего-то решил их не выбрасывать, а собирать. Так это у нас и превратилась в своеобразную традицию. За два года накопилось этих усов уже наверное штук 40 или 50. И тогда муж решил, что нечего им просто лежать у нас дома — нужно выставить их на продажу! — рассказала КП-Новосибирск Светлана. — Я поначалу в успех этой затеи не верила: ну кому могут быть нужны кошачьи усы? Но когда мы зашли на «Авито», оказалось, что там это достаточно популярный товар, мы увидели несколько подобных объявлений. Я так думаю, что покупают их обычно для какого-то рукоделия, ведь они находятся в этом разделе. Может быть, используют усы при изготовлении мягких игрушек. К тому же, я не удивлюсь, если кто-нибудь их просто коллекционирует.

Супруги, ведомые интересом, решили попробовать и выставили в сеть и свой «товар». Вдруг, повезет? Над ценой, по словам Светланы, долго не думали: сумму в 500 рублей за весь набор взяли из головы. Опубликовано это объявление было 13 февраля — до сегодняшнего дня желающих приобрести кошачьи усы пока не было.

— Нам написало несколько человек, но всерьез о покупке никто не заговаривал. В основном все интересовались тем, почему продают усы и кому они могут быть нужны, — пояснила сибирячка. — Один комментарий особо позабавил: видимо, человек решил, что мы эти усы у кошки выдирали силой, и обвинил нас в живодерстве! Чего только людям в голову не придет.

Убирать с сайта объявление супруги пока не планируют. Может быть, тот самый покупатель еще просто не добрался до него?

ИСТОЧНИК KP.RU