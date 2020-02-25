2020-02-25T18:11:09+03:00
Общество

Путает свое имя: в Новосибирске ищут парня с потерей памяти

Молодой человек ушел из дома вечером 21 февраля
Алена КУЛЕШОВА
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Известно также, что молодой человек пропадает уже не впервые. Фото: ПСО "Маяк"Известно также, что молодой человек пропадает уже не впервые. Фото: ПСО "Маяк"
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Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поисках пропавшего 23-летнего Матусевича Виталия (Ильи) Михайловича. Как стало известно КП-Новосибирск, парень неожиданно вышел из дома вечером 21 февраля и ушел в неизвестном направлении. С этого дня он не выходил на связь с родными, а его местонахождение продолжает оставаться неизвестным. Известно также, что молодой человек пропадает уже не впервые: в прошлый раз его нашли сотрудники полиции за пару дней.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, короткая стрижка, карие глаза. На момент своего исчезновения парень был одет в черную куртку из кожзама, черную толстовку с капюшоном, черные штаны и серые кроссовки, — сообщается в ориентировке.

По словам поисковиков, пропавший страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. В связи с этим парень может называть себя обоими именами: как Виталием, так и Ильей.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Виталий Михайлович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Путает свое имя: в Новосибирске ищут парня с потерей памяти
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