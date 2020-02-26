2020-02-26T03:19:19+03:00
Общество

Стала известная судьба пропавшего парня из электрички

Его поиски прекращены
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчину нашли дома, он отдыхал после работыМужчину нашли дома, он отдыхал после работы
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Полицейские завершили поиски 28-летнего мужчины, который поехал в Новосибирск из села Льниха на электричке. Он неделю не выходил на связь, о его местонахождении также ничего не было известно.

Вечером во вторник, 25 февраля, он уже был у себя дома. Об этом сообщила корреспонденту КП-Новосибирск его подруга София Мурашкина. До того, как исчезнуть, мужчина планировал с ней встретиться, но, как оказалось, передумал.

— Около восьми вечера позвонили из полиции и сказали, что он нашелся, жив, здоров. Сейчас дома, отдыхает после работы. Он ничего толком не рассказывает, говорит, что просто хотел побыть один, — сказала София.

Напомним, пропавший приехал 18 февраля из села Льниха в Новосибирск на электричке. Тревогу забила его лучшая подруга, когда вскоре после приезда в город Виталий перестал отвечать на ее звонки и выходить в соцсети. Тогда она начала его поиски своими силами, без помощи волонтеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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