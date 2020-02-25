«Ударила дочь по лицу и плевала в водителя»: пьяная сибирячка напала на школьницу в автобусе

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:11:44+03:00

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Пассажирка автобуса №1 в Бердске ударила 17-летнюю школьницу за то, что та сделала ей замечание. Как рассказала КП-Новосибирск Ольга Валерьевна, мама пострадавшей девочки, женщина была пьяна и вела себя буйно.

— Она оскорбляла пассажиров, плевала в них. Даже в водителя плевала! Моя дочь сделала ей замечание, попросила вести себя нормально. Тогда эта женщина подошла и ударила ее несколько раз по лицу! Алла (имя ребенка изменено — прим. ред.) вышла на следующей остановке и сразу же побежала домой. Эта женщина собиралась еще выходить за ней, чтобы действительно ее избить. Хорошо хоть, ее остановил тот парень, который был вместе с ней, — рассказала мама девочки. — Дочь прибежала домой все в слезах, еще какое-то время не могла успокоиться! Теперь она реально боится ездить на этом маршруте. А ведь это практически единственный транспорт до школы.

По словам Ольги, ни водитель, ни кто-либо из пассажиров автобуса даже не подумал вступиться за ее дочь. Когда женщина обратилась в ПАТП для того, чтобы разобраться в ситуации, ей там ответили, что водитель мог просто не знать о том, что происходит в салоне. А девочке в таком случае следовало сразу же нажать тревожную кнопку.

— Не понимаю, как ребенок в шоковом состоянии может найти эту тревожную кнопку? В то, что водитель не видел, что происходит, я, конечно, не верю. А вот то, что дочь к нему не подошла — это да, — пояснила Ольга Валерьевна. — Конечно, она даже не подумала, что за нее здесь могут заступиться, ведь до этого никто не реагировал. Водитель не реагировал даже тогда, когда эта женщина лезла к нему самому! Поэтому Алла просто вышла и все — благо была уже ее остановка.

В полицию Ольга пока не обращалась, однако планирует в ближайшее время проконсультироваться с участковым по этому вопросу. КП-Новосибирск пытались связаться с ПАТП по городу Бердску, однако оперативно получить комментарий не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU