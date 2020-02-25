Обещают снять порчу: в Новосибирске жулики под видом магов выманивают деньги у пенсионеров

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:06:34+03:00

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В Новосибирске появились мошенники, которые обманывают пожилых людей. Они проникают в дома к бабушкам и дедушкам под видом сотрудников пенсионного фонда, работников ЖКХ, медиков и даже «магов-целителей». Они ловко заговаривают доверчивым пенсионерам зубы, а когда становится понятно, что настоящей целью их визита были деньги, жуликов уже и след простыл.

— Иногда преступники говорят пожилому человеку, что он болен и причина этому — «порча». Потом предусмотрительные мошенники предлагают свои услуги по чудесному «исцелению» недуга. Примечательно, что на эту удочку попадаются иногда и молодые люди. Такому «чудотворцу» люди добровольно передают деньги или другие ценные вещи, например — украшения, требующиеся якобы для проведения обряда. Но иногда такие мошенники просто обманом проникают в дом к людям, и пока один из них отвлекает жертву, другой ее обворовывает, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Другие мошенники обходят квартиры и пугают бабушек и дедушек дефолтом или реформой, которые якобы уже не за горами. Пенсионерам внушают, что все их накопления обнулятся, могут даже для большей убедительности показать им «удостоверение» — корочкам пожилые люди, как правило, верят безоговорочно. Тогда жертва передает все свои деньги мошенникам для того, чтобы они их якобы поменяли и сохранили. Однако после ухода таких «соцработников» вместо купюр обнаруживаются «билеты банка приколов». Подметить, в какой именно момент произошла подмена, люди могут далеко не всегда.

Нередко мошенники выманивают у пенсионеров деньги под видом медработников, сообщая, что людям якобы положена компенсация за какие-либо лекарства или процедуры. Однако для этого необходимо оплатить некий «процент» в счет погашения какой-либо задолженности.

Но пальму первенства все еще продолжают удерживать телефонные мошенничества. Схема у таких преступников простая и, казалось бы, давно всем известная. Однако люди до сих пор продолжают верить жуликам.

— К примеру, человеку звонят на домашний или мобильный телефон и представляются, скажем, родственником. Рассказывают ему легенду про ДТП с пострадавшими, драке, доставлении в полицию или чего-либо подобного. Потом такие люди начинают требовать деньги «на лечение пострадавшего», либо «для непривлечения к уголовной ответственности», — пояснили в полиции.

При этом мошенники часто меняют свой голос, начинают картавить или шепелявить. Имен преступники предпочитают не называть, но если на другом конце провода его «узнают», то жулик всегда это подтвердит. Чтобы человек, которому позвонили не смог связаться с другими родственниками и проверить информацию, его просят не в коем случае не бросать трубку и разговаривают с ним до тех пор, пока не получат желаемую сумму.

Полиция просит сибиряков быть внимательным самим и обязательно предупредить своих пожилых родственников о мошенниках и способах, которыми они пользуются.

ИСТОЧНИК KP.RU