Хайпожорам предложили посмотреть, как едят тараканов

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:43:04+03:00

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Денис Путилин, инстаграм-блогер, более известный как Бруно, устроил хайп на своей странице. Парень уже давно занимается провокациями, предлагая подписчикам обстричь волосы, отбелить одежду в душе, сделать сальто и сбрить брови. Последняя эпатажная выходка на грани безумия случилась в субботу. Подписчица Бруно вышла в прямой эфир вместе со своими мадагаскарскими тараканами и предложила их съесть. Все ради хайпа.

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Первый, кто стал практиковать подобные выходки в России, - Амиран Сардаров, его тема называется «Битва за хайп». Он даже умудряется сделать неплохую рекламу своей закусочной в прямом эфире с Владимиром Путиным. Сейчас Амиран - один из самых популярных блогеров на YouTube, его видео бьет рекорды по просмотрам.

Сам Путилин тоже научился неплохо ловить хайп с помощью подписчиков. Необычные ролики - это то, что не покажут на ТВ.