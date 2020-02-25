2020-02-25T13:43:04+03:00
Общество

Хайпожорам предложили посмотреть, как едят тараканов

Прямой эфир с провокацией прошел в эфире у блогера Дениса Путилина
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Денис Путилин, инстаграм-блогер, более известный как Бруно, устроил хайп на своей странице. Парень уже давно занимается провокациями, предлагая подписчикам обстричь волосы, отбелить одежду в душе, сделать сальто и сбрить брови. Последняя эпатажная выходка на грани безумия случилась в субботу. Подписчица Бруно вышла в прямой эфир вместе со своими мадагаскарскими тараканами и предложила их съесть. Все ради хайпа.

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Первый, кто стал практиковать подобные выходки в России, - Амиран Сардаров, его тема называется «Битва за хайп». Он даже умудряется сделать неплохую рекламу своей закусочной в прямом эфире с Владимиром Путиным. Сейчас Амиран - один из самых популярных блогеров на YouTube, его видео бьет рекорды по просмотрам.

Сам Путилин тоже научился неплохо ловить хайп с помощью подписчиков. Необычные ролики - это то, что не покажут на ТВ.

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Хайпожорам предложили посмотреть, как едят тараканов
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