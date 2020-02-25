2020-02-25T13:12:14+03:00
Общество

Сибиряков могут начать штрафовать за парковку на газоне и объявления на подъезде

Под штрафы могут попасть и любители рисовать граффити
Алена КУЛЕШОВА
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В проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) могут появиться статьи, предусматривающие ответственность за парковку на газонах.В проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) могут появиться статьи, предусматривающие ответственность за парковку на газонах.Фото: Алексей ФОКИН
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В проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) могут появиться статьи, предусматривающие ответственность за парковку на газонах, складирование стройматериалов в неположенных местах, а также за некачественную уборку двора от снега и наледи.

— Среди 66 поправок от регионов около 15 касаются именно вопросов благоустройства. В скором времени мы планируем направить все эти предложение в Минюст России, — цитирует члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову издание NEWS.ru.

Сенатор уверена, что, несмотря на то, что пока на федеральном уровне нет утвержденного наказания за подобные деяния, если какие-то действия нарушают комфорт людей — они должны непременно пресекаться. В число таких действий, как пояснила Ирина Рукавишникова, выбрасывание мусора в неположенном месте, надписи и рисунки на фасадах домов, расклейка объявлений на подъездах и многие похожие вещи, с которыми, так или иначе, сталкиваются все горожане.

Кроме того, жители регионов утверждают, что штрафовать нужно и любителей мыть во дворе свою машину или бросать ее прямо на газоне, цветнике, детской или спортивной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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