Сибиряков могут начать штрафовать за парковку на газоне и объявления на подъезде

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:12:14+03:00

В проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) могут появиться статьи, предусматривающие ответственность за парковку на газонах. Фото: Алексей ФОКИН

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В проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) могут появиться статьи, предусматривающие ответственность за парковку на газонах, складирование стройматериалов в неположенных местах, а также за некачественную уборку двора от снега и наледи.

— Среди 66 поправок от регионов около 15 касаются именно вопросов благоустройства. В скором времени мы планируем направить все эти предложение в Минюст России, — цитирует члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову издание NEWS.ru.

Сенатор уверена, что, несмотря на то, что пока на федеральном уровне нет утвержденного наказания за подобные деяния, если какие-то действия нарушают комфорт людей — они должны непременно пресекаться. В число таких действий, как пояснила Ирина Рукавишникова, выбрасывание мусора в неположенном месте, надписи и рисунки на фасадах домов, расклейка объявлений на подъездах и многие похожие вещи, с которыми, так или иначе, сталкиваются все горожане.

Кроме того, жители регионов утверждают, что штрафовать нужно и любителей мыть во дворе свою машину или бросать ее прямо на газоне, цветнике, детской или спортивной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU