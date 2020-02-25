«Только открыли глазки»: щенки вместе с мамой умирают на холодном полу в заброшенном сарае

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:15:15+03:00

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В Искитиме местные жители возле железнодорожной станции нашли собаку с тремя щенками. Она пряталась с ними в сарае. Сейчас собака на передержке: волонтер Ирина Раут ищет ее хозяина, а заодно думает, куда пристроить щенков. Объявление о них она разместила в группе «Подслушано в Искитиме».

— Ее нашли возле станции «Совхоз Бердский» две-три недели назад. Породу не могу определить: что-то между хаски и маламутом. Собака ютилась в заброшенном сарае на холодной земле.У нее недавно родились щенки, два мальчика и девочка. Им всего две недели, только открыли глазки. Местные хотели от нее избавиться. Но со мной связались знакомые, рассказали о собаке. Я выехала на отлов, — рассказала Ирина.

Собака ютилась с щенками в холодном сарае. Фото: Ирина Раут

Волонтер считает, что раньше собака жила дома, потому что не боится людей и знакома с ошейником и поводком.

Собака любит ласку и спокойно перенесла поездку в автомобиле. Фото: Ирина Раут

— Очень социальна, любит ласку, очень чистоплотна, терпит до выгула, знает машину и ведет себя спокойно, просто ложится и всю дорогу лежит. Знает команды, подает лапу.

Сейчас собака на передержке у Ирины в поселке Мичуринский. Ирина планирует отправить ее на стерилизацию, когда подрастут щенки. А пока ищет хозяина.

Если вы или ваши друзья, соседи, знакомые потеряли эту собаку, просьба позвонить по телефону 8-913-904-81-24 (Ирина).

ИСТОЧНИК KP.RU