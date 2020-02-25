Пьяный школьник устроил дебош в компьютерном клубе в Новосибирске

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:36:12+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в прошедшие выходные дни наибольшее число правонарушений в Новосибирске было зарегистрировано накануне Дня защитника Отечества – 22 февраля.

21.02.2020г. в 11:58 в супермаркете на Горском микрорайоне молодой человек похитил три банки тушёнки. Бойцы группы быстрого реагирования задержали его и передали полицейским. Сумму ущерба в магазине оценили в 300 рублей. Сотрудники полиции вернули банки с консервами и отпустили воришку.

22.02.2020г. в 20:53 в салоне сотовой связи на ул. Станиславского работники нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. По прибытии выяснилось, что покупатель не смог вытащить сим-карту из приобретенного в магазине мобильного аппарата и устроил из-за этого скандал. В присутствии гвардейцев сим-карту извлекли, покупателю показали, как это делается, после чего скандалист успокоился и покинул салон.

22.02.2020г. в 22:10 в пивном магазине на ул. Планировочная нетрезвые посетители, открывая упаковку кириешек, рассыпали их по полу и по этой причине отказались оплачивать покупку. Прибывшие по вызову бойцы ГБР убедили молодых людей рассчитаться за сухарики, после чего те покинули заведение. А спустя 40 минут из этого магазина вновь поступил тревожный сигнал. На этот раз помощь гвардейцев потребовалась для того, чтобы разнять двух пьяных дерущихся девушек.

22.02.2020г. в 04:02 ГБР вызвали в больницу на ул. Ползунова. Пьяный мужчина настойчиво стучался в закрытые двери медицинского учреждения. Как выяснили подъехавшие бойцы ГБР, он был травмирован в драке, и просил оказать ему медицинскую помощь. В присутствии охранников работники больницы открыли дверь и обработали пострадавшему раны.

23.02.2020г. в 08:51 в супермаркете на ул. Серафимовича кнопку тревожной сигнализации нажали, поскольку пьяный молодой человек заблудился и зашёл в подсобное помещение, куда посторонним вход запрещен. Гвардейцы вывели нетрезвого посетителя.

23.02.2020г. в 19:59 в компьютерном клубе на ул. Бориса Богаткова подросток, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, категорически отказался покидать закрывающееся заведение. Он продолжал вести себя агрессивно и не уходил даже, когда на объект приехала группа быстрого реагирования. Пьяного школьника доставили в РОВД Октябрьского района и передали инспектору по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU