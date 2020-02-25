2020-02-25T10:39:16+03:00
Общество

«Он приехал на электричке»: сибирячка ищет лучшего друга, который пропал в Новосибирске

Парень не выходит на связь уже неделю
Надежда РЫЖКИНА
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Виталий поздно вечером 18 февраля перестал выходить на связь. Фото: София МурашкинаВиталий поздно вечером 18 февраля перестал выходить на связь. Фото: София Мурашкина
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В Новосибирске ищут пропавшего Виталия Григорьевича Пашинина. 28-летний мужчина уехал в Новосибирск из села Льниха Тогучинского района 18 февраля и с того дня не выходил на связь. Поиски начала его лучшая подруга София Мурашкина.

— Виталя — мой лучший друг, общаемся хорошо уже почти десять лет. В тот день мы с ним вместе были в деревне, только я уехала раньше, а он вечером поехал в город. Накануне мы с ним переписывались и хотели встретиться, но он резко перестал отвечать на смс и звонки. В 20:40 он выехал из Льнихи, последний раз звонил в тот же день в 22:37. После этого ничего не известно о его нахождении, телефон недоступен, в соцсети не выходит. А это на него непохоже, — рассказала София корреспонденту КП-Новосибирск.

По словам Софии, во время их последнего разговора Виталий говорил, что очень хочет встретиться. В Новосибирск мужчина приехал по работе: здесь он снимает комнату, а работает на складе.

У пропавшего рост 182 сантиметра, спортивное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Из особых примет — родинка на верхней губой с левой стороны.

Был одет в куртку темно-синюю зимнюю, синие джинсы, черную шапку и черные ботинки. С собой у него был паспорт и телефон Honor синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия Пашинина, просьба сообщить по телефону 8-953-865-21-06, (София).

ИСТОЧНИК KP.RU

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