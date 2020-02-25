«Их мама мне снится»: сибирячка ищет в Америке племянниц, которых забрала опека

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:06:55+03:00

Мать девочек была алкоголичкой, потому их пришлось отдать в детдом

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Сибирячка Татьяна Игнатикова пытается разыскать своих племянниц, которых удочерила семья из Америки. Напомним, двух девочек – Машу и Софию - пришлось отдать в детский дом из-за того, что их мама - Наталья Куприянова - пила. Оттуда приемные родители и увезли их на другой континент. Но после смерти их биологической матери в Бердске осталась двухкомнатная квартира, доля в которой должна достаться девочкам. И теперь тетя ищет Софию, которой уже должно исполниться 18 лет, и Машу, чтобы они получили наследство.

- Пусть девчонкам будет реально лучше в этой жизни, иначе я так и буду мучить себя тем, что вдруг им жить негде. Это же страшно, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Игнатикова. - Дай Бог, чтоб у них все было шикарно! И я буду счастлива, если это будет так. Да и маме их на небе будет спокойно: может, тогда она перестанет мне сниться и молчать.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о судьбе удочеренных девочек, то связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

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ИСТОЧНИК KP.RU