2020-02-25T10:06:55+03:00
Общество

«Их мама мне снится»: сибирячка ищет в Америке племянниц, которых забрала опека

Мать девочек была алкоголичкой, потому их пришлось отдать в детдом
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
На фото - мама девочек вместе со своим отцом и маленькая Соня.На фото - мама девочек вместе со своим отцом и маленькая Соня.
Изменить размер текста:

Сибирячка Татьяна Игнатикова пытается разыскать своих племянниц, которых удочерила семья из Америки. Напомним, двух девочек – Машу и Софию - пришлось отдать в детский дом из-за того, что их мама - Наталья Куприянова - пила. Оттуда приемные родители и увезли их на другой континент. Но после смерти их биологической матери в Бердске осталась двухкомнатная квартира, доля в которой должна достаться девочкам. И теперь тетя ищет Софию, которой уже должно исполниться 18 лет, и Машу, чтобы они получили наследство.

- Пусть девчонкам будет реально лучше в этой жизни, иначе я так и буду мучить себя тем, что вдруг им жить негде. Это же страшно, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Игнатикова. - Дай Бог, чтоб у них все было шикарно! И я буду счастлива, если это будет так. Да и маме их на небе будет спокойно: может, тогда она перестанет мне сниться и молчать.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о судьбе удочеренных девочек, то связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я каждый день молюсь за них»: сибирячка ищет в Америке племянниц, которых опека забрала у матери-алкоголички

Тетя девочек переживает, что они оказались без крыши над головой, хотя у них есть квартира, оставшаяся от родных (подробнее)

«Что случилось с мамой?»: удочеренная канадцами девушка расплакалась, увидев родную бабушку из России

В 25 лет Кэти Шредер впервые увидела свою настоящую родню. Бабушка показала ей фотографию родного брата и позвала в Россию (подробнее).

«Мама-убийца»: удочеренная американцами девочка нашла в России родителей

«Комсомолка» отыскала семью Кэти Шредер, она оказалась большая, но с очень тяжелым прошлым (подробнее).

Кэти не сдается: американка ищет русскую мать, которая бросила ее в роддоме

Девочку удочерили иностранцы, когда она была совсем малышкой. Новые родители не скрывали, что она — приемная. Уже несколько лет Кэти ищет свою настоящую семью по всей Сибири (подробности).

Американка два года искала в России родную мать, правда оказалась ужасной

Корреспонденты КП-Новосибирск решили помочь жительнице Канады, мы нашли ее родственников в Новосибирске (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Только открыли глазки»: щенки вместе с мамой умирают на холодном полу в заброшенном сарае
«Ходила по дому в пяти носках и варежках»: сибирячка приручила агрессивного кота, которого хотели усыпить
Пьяный школьник устроил дебош в компьютерном клубе в Новосибирске
«Он приехал на электричке»: сибирячка ищет лучшего друга, который пропал в Новосибирске
«Их мама мне снится»: сибирячка ищет в Америке племянниц, которых забрала опека
«Это же прожиточный минимум»: сибирячку взбесило, что ее букет за 8500 рублей завял через сутки
«Отношение «хоть бита» раздражает»: новосибирская чиновница поддержала закон о домашнем насилии
В Новосибирске не смогли приземлиться 13 самолетов: в аэропорту объяснили, что произошло
Вот это мощь: трамвай вытянул буксующую на рельсах фуру
Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары
Новая мода на «гламурное кесарево»: мамочки сами достают ребенка из живота
«Вы — звери!»: жильцов высотки возмутили рабочие, справившую нужду в подъезде
Нашли спустя два месяца: полицейские поймали вора, укравшего у сибирячки дорогой телефон
Пытался защитить маму: на парня напал собственный отец с ножом
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
«Сейчас всеку тебе»: сибирячка набросилась на водителя «скорой» из-за парковки
Ничего не видно: смотрим красивые фото утреннего тумана в Новосибирске
«От нее несло спиртным»: под Новосибирском на машине перевернулась девушка