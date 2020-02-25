В Новосибирске не смогли приземлиться 13 самолетов: в аэропорту объяснили, что произошло

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:06:16+03:00

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Во вторник, 25 февраля, в аэропорт «Толмачево» не смог принять сразу 13 самолетов. Электронное табло показывает задержку рейсов из Нижнего Новгорода, Томска, Иркутска, Красноярска, Мирного, Якутска и Улан-Удэ. Также не смогли приземлиться самолеты из Нур-Султана (Казахстан) и Пхукета (Таиланд).

Согласно расписанию, задерживающиеся самолеты должны прибыть в аэропорт с 12:36 до 14:10. Дольше всего задерживается рейс S7 5054 «Нижний Новгород — Томск — Новосибирск»: он должен был быть в Новосибирске в 8:30, но на самом деле приземлится почти на пять часов позже, в 13:00. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево», всему виной туман.

— Утром на территории аэродрома «Толмачево» наблюдался туман, минимальная видимость составила 125 метров. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU