2020-02-25T08:59:16+03:00
Общество

Вот это мощь: трамвай вытянул буксующую на рельсах фуру

Спасательную операцию очевидцы сняли на видео
Надежда РЫЖКИНА
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Трамвай вытянул буксующую на рельсах фуру. Фото: стоп-кадрТрамвай вытянул буксующую на рельсах фуру. Фото: стоп-кадр
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Во вторник, 25 февраля, недалеко от Октябрьского моста на рельсах застряла фура. Он хотел пересечь пути, но забуксовал. Грузовик парализовал движение трамваев. Один из вагоновожатых решил выручить водителя. Мужчины достали трос, сцепили фуру с трамваем. За спасательной операцией наблюдали десятки очевидцев. Один из них снял на видео. Ролик опубликован в группе «Подслушано Новосибирск». Несмотря на разницу в размерах, трамваю удалось вытянуть огромную фуру. Возможно, трамваю помог гололед: грузовик легко скользил по поверхности дороги/

Подписчиков паблика осудили водителя грузовика за то, что он пытался ехать по рельсам, люди считают, что для него это будет хорошим уроком. А еще очевидцев позабавила надпись на грузовике, которая гласила «Кто победит». Люди отмечают, что в жизни оказалось все банально: победила взаимовыручка.

Новосибирский трамвай показал всю мощь, когда помог вытащить застрявшую фуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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