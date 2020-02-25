Вот это мощь: трамвай вытянул буксующую на рельсах фуру
Во вторник, 25 февраля, недалеко от Октябрьского моста на рельсах застряла фура. Он хотел пересечь пути, но забуксовал. Грузовик парализовал движение трамваев. Один из вагоновожатых решил выручить водителя. Мужчины достали трос, сцепили фуру с трамваем. За спасательной операцией наблюдали десятки очевидцев. Один из них снял на видео. Ролик опубликован в группе «Подслушано Новосибирск». Несмотря на разницу в размерах, трамваю удалось вытянуть огромную фуру. Возможно, трамваю помог гололед: грузовик легко скользил по поверхности дороги/
Подписчиков паблика осудили водителя грузовика за то, что он пытался ехать по рельсам, люди считают, что для него это будет хорошим уроком. А еще очевидцев позабавила надпись на грузовике, которая гласила «Кто победит». Люди отмечают, что в жизни оказалось все банально: победила взаимовыручка.
Новосибирский трамвай показал всю мощь, когда помог вытащить застрявшую фуру.
ИСТОЧНИК KP.RU