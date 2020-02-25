Вот это мощь: трамвай вытянул буксующую на рельсах фуру

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:59:16+03:00

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Во вторник, 25 февраля, недалеко от Октябрьского моста на рельсах застряла фура. Он хотел пересечь пути, но забуксовал. Грузовик парализовал движение трамваев. Один из вагоновожатых решил выручить водителя. Мужчины достали трос, сцепили фуру с трамваем. За спасательной операцией наблюдали десятки очевидцев. Один из них снял на видео. Ролик опубликован в группе «Подслушано Новосибирск». Несмотря на разницу в размерах, трамваю удалось вытянуть огромную фуру. Возможно, трамваю помог гололед: грузовик легко скользил по поверхности дороги/

Подписчиков паблика осудили водителя грузовика за то, что он пытался ехать по рельсам, люди считают, что для него это будет хорошим уроком. А еще очевидцев позабавила надпись на грузовике, которая гласила «Кто победит». Люди отмечают, что в жизни оказалось все банально: победила взаимовыручка.

Новосибирский трамвай показал всю мощь, когда помог вытащить застрявшую фуру.

ИСТОЧНИК KP.RU