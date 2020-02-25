2020-02-25T08:55:06+03:00
Общество

Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары

В Россельхозбанке подсчитали, как День защитника Отечества влияет на покупательную активность россиян
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дни отдыха они совершают покупки по картам в 1,5 активнее: согласно данным РСХБ, в период с 22 по 24 февраля общий объем трат держателями карт банка увеличивается на 60%.

Самыми популярными становятся покупки в категории спорттоваров: количество операций по картам здесь увеличивается в 2,7 раза. На втором месте супермаркеты, одежда, обувь и аксессуары - в 2,5 раза. Траты в кафе и ресторанах вырастают в 2 раза, а на покупки детских игрушек накануне праздника россияне начинают тратить больше в 1,9 раза.

- Многие жители нашей страны отмечают День защитника Отечества, тем более что он является нерабочим праздничным днем. Люди планируют семейные развлечения на дни отдыха и активнее совершают покупки, в том числе с помощью банковских карт. Интересно, что больше всего увеличивается количество покупок в категории спорттоваров. Приятно предположить, что наши девушки и женщины делают полезные подарки своим мужчинам на 23 февраля, предпочитая видеть их в хорошей физической форме, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

В РСХБ также установили, что сами мужчины предпочитают тратить деньги в кафе, ресторанах и супермаркетах. Женщины в праздничные дни начинают тратить больше в салонах красоты, магазинах одежды, обуви, аксессуаров и детских игрушек.

По данным Россельхозбанка, средняя стоимость подарка на 23 февраля в Москве составляет 2 500 рублей, в Санкт-Петербурге - 1 500 рублей, а в регионах - около 800 рублей.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Отношение «хоть бита» раздражает»: новосибирская чиновница поддержала закон о домашнем насилии
В Новосибирске не смогли приземлиться 13 самолетов: в аэропорту объяснили, что произошло
Вот это мощь: трамвай вытянул буксующую на рельсах фуру
Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары
Новая мода на «гламурное кесарево»: мамочки сами достают ребенка из живота
«Вы — звери!»: жильцов высотки возмутили рабочие, справившую нужду в подъезде
Нашли спустя два месяца: полицейские поймали вора, укравшего у сибирячки дорогой телефон
Пытался защитить маму: на парня напал собственный отец с ножом
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
«Сейчас всеку тебе»: сибирячка набросилась на водителя «скорой» из-за парковки
Ничего не видно: смотрим красивые фото утреннего тумана в Новосибирске
«От нее несло спиртным»: под Новосибирском на машине перевернулась девушка