Нашли спустя два месяца: полицейские поймали вора, укравшего у сибирячки дорогой телефон

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:28:59+03:00

Девушка ехала в троллейбусе, а мобильник был в кармане куртки

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В Новосибирске полицейские поймали вора, который украл у пассажирки троллейбуса мобильный телефон. Это произошло еще в декабре 2019 года. Тогда в полицию обратилась девушка с заявлением о краже. Ее мобильник стоил больших денег — 47 тысяч рублей. Однако, полицейским удалось найти вора.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции установили и задержали 36-летнего мужчину, ранее судимого за кражу. Он тайно похитил сотовый телефон из кармана куртки девушки во время поездки в троллейбусе №7, после чего сбыл похищенное в одном из киосков перехода метро, а вырученные средства потратила на личные нужды, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье кража УК РФ «Кража». Сейчас он заключен под стражу. Проводится расследование, полицейские устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU