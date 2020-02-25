2020-02-25T07:23:28+03:00
Общество

Пытался защитить маму: на парня напал собственный отец с ножом

Молодой человек находится в больнице
Ульяна ДЖАНКОВА
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Отец с ножом напал на сына, вступившегося за маму.Отец с ножом напал на сына, вступившегося за маму.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировском районе Новосибирска семейная ссора чуть было не закончилась трагедией. В конфликт между мужем и женой вмешался их 19-летний сын. Парень вступился за мать. Но разъяренного отца это не остановило. Мужчина несколько раз ударил сына ножом. Парня на «скорой» привезли в больницу. Молодой человек рассказал врачам, что с ним произошло.

— 19-летний мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки и резаной раной кисти. Как сообщил пострадавший, ранения ему нанес отец. Выехав на место происшествия, экипаж патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого — 63-летнего отца потерпевшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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