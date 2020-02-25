2020-02-25T05:28:51+03:00
Общество

Ничего не видно: смотрим красивые фото утреннего тумана в Новосибирске

В город снова пришел мороз, но всего на один день
Надежда РЫЖКИНА
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Утром вторника на город опустился туман. Фото: dikii_cherryУтром вторника на город опустился туман. Фото: dikii_cherry
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Во вторник, 25 февраля, Новосибирск окутал густой туман. За пеленой скрылись дороги, и водителям пришлось быть осторожнее: утром началось с 8-балльных пробок. Видимость на дороге составляет 8 километров. Отмечается повышенная влажность — 91 %. Причина тумана — резкое похолодание. На выходных все таяло, и температура воздуха была близка к нулю. Но все изменилось ночью.

С 24 на 25 февраля температура воздуха опустилась до -13 градусов. Днем она будет расти, но поднимется максимум до -5 градусов. Ожидается небольшой южный ветер 1 м/с, облачность и снег, атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

Такая погода продержится до среды, однако, по данным сайта, уже к середине недели температура поднимется выше нуля: в четверг до +1 градуса. Но несмотря на оттепель, неделя будет пасмурной и снежной.

Фото: Ульяна Джанкова

Фото: Ульяна Джанкова

Фото: novovnsk

Фото: novovnsk

Фото: timetel

Фото: timetel

Фото: id_love_it

Фото: id_love_it

Фото: Вадим Алекссев

Фото: Вадим Алекссев

ИСТОЧНИК KP.RU

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