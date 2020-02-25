«От нее несло спиртным»: под Новосибирском на машине перевернулась девушка

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:14:57+03:00

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Под Новосибирском произошло ЧП. В Тогучинском районе перевернулся автомобиль Nissan March. Об этом сообщил очевидец в паблике «АСТ-54». Он утверждает, что машина ехала в сторону поселка Горный, а за его рулем была нетрезвая женщина. После опрокидывания она не пострадала. Детали ДТП очевидец не сообщил. Судя по фото авто получило значительные повреждения после того, как перевернулось.

— У нее замяло крышу, левую переднюю дверь, порог и вырвало переднее колесо, сообщает «АСТ-54».

Машина получила сильные повреждения передней частиФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Среди подписчиков нашлись те, кто утверждает, что «Nissan March» перевернулся не сам по себе, а столкнулся с другой иномаркой, а еще якобы за рулем «Nissan March» была не девушка, а мужчина.

Но очевидец, настаивал на том, что авто управляла все-таки девушка.

— Что ты несешь? Она пьяная вылетела на встречку, перевернулась и свалила на второй машине, которая ехала с ними, пока пацан из второй машины доставал пассажиров.

КП-Новосибирск уточняет подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU