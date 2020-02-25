2020-02-25T03:38:28+03:00
Общество

Не смог унести: новосибирец украл на рынке 17 пар брюк

Его задержали работники рынка и передали полицейским
Ульяна ДЖАНКОВА
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Воришку, укравшего 17 пар брюк, задержали работники рынка и передали полицейским.Воришку, укравшего 17 пар брюк, задержали работники рынка и передали полицейским.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Советском районе Новосибирска 28-летний мужчина пытался вынести с рынка, расположенном по улице Иванова, 17 пар брюк. Однако, далеко уйти с поклажей ему не удалось, вора успели задержать сами работники рынка. Потом они вызвали полицейских и передали мужчин им, а брюки вернули продавцу. Как оказалось, сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

— Сотрудниками полиции личность задержанного была установлена. Им оказался 28-летний житель Академгородка, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело «Грабеж». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, недавно в Новосибирске произошел курьезный случай. Постоялец хостела обул ботинки соседа, теперь его будут судить. Полицейским мужчина объяснил, что утром обнаружил якобы его обувь порвалась, а рядом стояли новые ботинки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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