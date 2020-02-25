«Аж мурашки по коже»: полуголый мужчина на улице Новосибирска взбудоражил соцсети
Житель Новосибирска заметил на одной из улиц города полуголого мужчину. На сибиряке из одежды были только брюки, шапка да обувь. Об этом удивленный очевидец рассказал на своей странице в Фейсбуке.
— Несмотря на минусовую температуру, мужчина в феврале ходит по улицам Новосибирска с голым торсом. Человек явно закаленный и силен здоровьем! Только не пытайтесь повторять, берегите свое здоровье и одевайтесь по погоде, — написал мужчина.
Многие местные жители отметили, что часто видят новосибирца в таком виде, и их это уже не удивляет.
— Он с улицы Кропоткина. У них это семейное. Больше двадцати лет так ходит.
Оказывается, мужчина так ходит не только зимой, а круглый год. Фото: Фейсбук
— Мужчина с улицы Кропоткина, ходит так уже более 20 лет. Утром — на работу, вечером — с работы. Все у него в порядке. Всегда, конечно, удивительно это наблюдать.
— Аж мурашки по коже пошли.
Нашлись новосибирцы, которые предостерегли от такого закаливания.
— Организм человека создан для жизни в определенной температуре 36,6 и выше до 37,4, остальное по шкале все что выше и ниже градуса- стресс для клетки и водного ресурса человека. Этот человек не образован в этом вопросе и пока молод ходит, но во второй половине жизни будут проблемы с суставами и сердечно- сосудистой системой.
Но есть и те, кто встал на защиту мужчины с голым торсом.
— Я уже 5 лет хожу зимой без головного убора. Иногда накидываю капюшон, когда сильная метель. И, не поверите, забыла, что такое насморк и кашель, хотя всю жизнь при наступлении холодов захлебывалась с вечными простудами.
ИСТОЧНИК KP.RU