«Аж мурашки по коже»: полуголый мужчина на улице Новосибирска взбудоражил соцсети

25 Февр. 2020 2020-02-25T03:01:45+03:00

Оказывается, так он ходит на работу уже 20 лет

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Житель Новосибирска заметил на одной из улиц города полуголого мужчину. На сибиряке из одежды были только брюки, шапка да обувь. Об этом удивленный очевидец рассказал на своей странице в Фейсбуке.

— Несмотря на минусовую температуру, мужчина в феврале ходит по улицам Новосибирска с голым торсом. Человек явно закаленный и силен здоровьем! Только не пытайтесь повторять, берегите свое здоровье и одевайтесь по погоде, — написал мужчина.

Многие местные жители отметили, что часто видят новосибирца в таком виде, и их это уже не удивляет.

— Он с улицы Кропоткина. У них это семейное. Больше двадцати лет так ходит.

Оказывается, мужчина так ходит не только зимой, а круглый год. Фото: Фейсбук

— Мужчина с улицы Кропоткина, ходит так уже более 20 лет. Утром — на работу, вечером — с работы. Все у него в порядке. Всегда, конечно, удивительно это наблюдать.

— Аж мурашки по коже пошли.

Нашлись новосибирцы, которые предостерегли от такого закаливания.

— Организм человека создан для жизни в определенной температуре 36,6 и выше до 37,4, остальное по шкале все что выше и ниже градуса- стресс для клетки и водного ресурса человека. Этот человек не образован в этом вопросе и пока молод ходит, но во второй половине жизни будут проблемы с суставами и сердечно- сосудистой системой.

Но есть и те, кто встал на защиту мужчины с голым торсом.

— Я уже 5 лет хожу зимой без головного убора. Иногда накидываю капюшон, когда сильная метель. И, не поверите, забыла, что такое насморк и кашель, хотя всю жизнь при наступлении холодов захлебывалась с вечными простудами.

ИСТОЧНИК KP.RU