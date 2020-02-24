2020-02-24T18:40:11+03:00
Происшествия

Стало известно, почему на новосибирский завод вновь нагрянули следователи

Ранее с завода-банкрота были изъяты компьютеры и документация
Никита МАНЬКО
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Раньше завод обеспечивал приборами институты СО РАН. ФОТО: с сервиса "Яндекс.Карты"Раньше завод обеспечивал приборами институты СО РАН. ФОТО: с сервиса "Яндекс.Карты"
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Следователи возобновили работу по делу о массовой невыплате зарплаты на ФГУП «Опытный завод» в новосибирском Академгородке. Очевидцы сообщили СМИ, что на предприятии возобновились следственные действия.

Сам бывший приборостроительный завод СО РАН сейчас находится в процедуре банкротства. Ранее на предприятии были изъяты бухгалтерские компьютеры и документация — по требованию арбитражного управляющего. Директор ФГУП «Опытный завод» Станислав Иваницкий, как сообщает издание «Новая Сибирь», назвал происходящее рейдерским захватом. Он сообщил, что после смены внешнего управляющего на предприятии была нарушена работа. И обратился с заявлением в региональное управление СКР и прокуратуру Новосибирской области с просьбой проверить законность действий внешнего управляющего.

Напомним, банкротство ФГУП «Опытный завод» было введено в сентябре 2018 года по решению Арбитражного суда Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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