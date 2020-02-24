Поиски пропавшей сибирячки в красном шарфе закончились трагедией
В Новосибирске подошли к концу поиски Марины Т. Об этом сообщил у себя на странице в социальных сетях поисковый отряд «Лиза Алерт».
— Найдена, погибла, — пишут волонтеры на своей странице.
Пропавшую женщину обнаружили в Ленинском районе.
— Да, сибирячка была обнаружена мертвой. Причина смерти неизвестна, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, что Марина ушла из дома 7 февраля 2020 года. Женщину искали больше 2х недель. Из особых примет у нее был шрам на правой щеке. Когда Марина уходила из дома, то была одета в синяя куртка, черные штаны, черные ботинки, серо-черная шапка, красный шарф.
ИСТОЧНИК KP.RU