Поиски пропавшей сибирячки в красном шарфе закончились трагедией

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:24:53+03:00

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В Новосибирске подошли к концу поиски Марины Т. Об этом сообщил у себя на странице в социальных сетях поисковый отряд «Лиза Алерт».

— Найдена, погибла, — пишут волонтеры на своей странице.

Пропавшую женщину обнаружили в Ленинском районе.

— Да, сибирячка была обнаружена мертвой. Причина смерти неизвестна, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что Марина ушла из дома 7 февраля 2020 года. Женщину искали больше 2х недель. Из особых примет у нее был шрам на правой щеке. Когда Марина уходила из дома, то была одета в синяя куртка, черные штаны, черные ботинки, серо-черная шапка, красный шарф.

ИСТОЧНИК KP.RU