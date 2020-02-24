Попали на видео: полуголые девушка с парнем устроили пьяный спарринг в центре Новосибирска

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:59:44+03:00

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В воскресенье вечером в центре Новосибирска, возле кинотеатра Маяковского, горожане стали очевидцами драки между парнем и девушкой. Молодые люди были без верхней одежды, явно в нетрезвом виде. На брюках видны следы снега, это значит, что борьба проходила и в лежачем положении в том числе.

— Девушка сорвала с себя кофту, как тельняшку на День ВДВ, — рассказывает очевидец Михаил Черноусов. Драка была жесткой, хоть на видео всего и не видно. Полицию, кажется, никто не вызывал. В основном все стояли и снимали.

В бою победила девушка, утерев нос сопернику, она ушла со своей подругой. Кавалер, придя в себя, встал и пошел вслед за дамами. Правоохранители на место не приехали. Видеоролики с этой дракой уже попали в социальные сети, а также расходятся по новосибирским чатам в WhatsApp.

Парень и девушка устроили полуголую драку на 23 Февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU