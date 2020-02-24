«Украшение для апартаментов»: новосибирцам предлагают кота с разными глазами

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:50:51+03:00

У Герцога разные глаза, характер у него тоже своенравный. Фото: vk.com/id455630822

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В Новосибирске зоозащитники ищут хозяев для необычного кота. Абсолютно белый питомец имеет разный цвет глаз: один зеленый, другой голубой. Что касается описания кота по кличке Герцог, оно тоже необычное.

— Красивый котик будет украшением ваших апартаментов. В его глазах можно утонуть. Он манерен и своенравен, автономен и упрям. Фривольного отношения не любит, захочет ласки — придет сам. Характер сложный, — пишут волонтеры.

Герцога хотят пристроить в семью без детей. Пока же кот живет в ветеринарной клинике. Если вы хотите забрать разноглазого Герцога обращайтесь по телефону: 255-69-43.

Кота пристраивают в семью без детей. фото: vk.com/id455630822

Справка КП

Такая внешняя особенность называется разноглазие или гетерохромия и вызвана определенными генами, которые в том числе влияют и на цвет кошки. На зрение разный цвет глаз не влияет, но в тоже время часто случается, что кошки с разными глазами могут иметь проблемы со слухом.

Изначально гетерохромия была особо распространена у кошек пород ангорская и турецкий ванн, имеющих белый окрас шерсти.

ИСТОЧНИК KP.RU