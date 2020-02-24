2020-02-24T08:35:17+03:00
Общество

«Лучше бы дороги чистил»: глава района на внедорожнике вытащил скорую из сугроба

Некоторые жители неоднозначно отнеслись к такой инициативе
Екатерина КОМЯКОВА
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Глава Первомайки прицепил скорую тросом и вытащил из сугроба. Фото: vk.com/pmk54Глава Первомайки прицепил скорую тросом и вытащил из сугроба. Фото: vk.com/pmk54
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В Первомайском районе Новосибирска накануне застряли целых две машины скорой помощи. Одну из них из сугроба помог вытащить глава района. Он проезжал мимо на внедорожнике и не остался равнодушным. На помощь также сбежались несколько человек с лопатами, они вытолкали микроавтобус из узкого проулка.

Второй случай с застрявшей скорой также произошел в Первомайском районе. Там уже машину выталкивали сами жители.

— Маму с больным ребенком откапывал не менее заболевший муж. И ведь хорошо, что муж находился дома. А будь на работе... Девушка была бы вынуждена это делать сама, осознавая необходимость в кратчайшие сроки попасть к врачу, — пишут в паблике «Моя Первомайка».

К слову поступок главы района не остался незамеченным.

— Большое спасибо ему, молодец. Не проехал мимо. Еще бы по остальной части района проехал.

— Лучше бы технику выпустил и дороги, почистил.

— Можно было бы по всем улицам и переулкам проехать и дать наказ почистить дороги, что бы скорые нигде не застревали, — пишут жители района в социальных сетях.

В Новосибирске скорую вытаскивают на внедорожнике главы района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Лучше бы дороги чистил»: глава района на внедорожнике вытащил скорую из сугроба
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