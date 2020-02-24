«Лучше бы дороги чистил»: глава района на внедорожнике вытащил скорую из сугроба
В Первомайском районе Новосибирска накануне застряли целых две машины скорой помощи. Одну из них из сугроба помог вытащить глава района. Он проезжал мимо на внедорожнике и не остался равнодушным. На помощь также сбежались несколько человек с лопатами, они вытолкали микроавтобус из узкого проулка.
Второй случай с застрявшей скорой также произошел в Первомайском районе. Там уже машину выталкивали сами жители.
— Маму с больным ребенком откапывал не менее заболевший муж. И ведь хорошо, что муж находился дома. А будь на работе... Девушка была бы вынуждена это делать сама, осознавая необходимость в кратчайшие сроки попасть к врачу, — пишут в паблике «Моя Первомайка».
К слову поступок главы района не остался незамеченным.
— Большое спасибо ему, молодец. Не проехал мимо. Еще бы по остальной части района проехал.
— Лучше бы технику выпустил и дороги, почистил.
— Можно было бы по всем улицам и переулкам проехать и дать наказ почистить дороги, что бы скорые нигде не застревали, — пишут жители района в социальных сетях.
В Новосибирске скорую вытаскивают на внедорожнике главы района.
ИСТОЧНИК KP.RU